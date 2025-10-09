Конгрессвумен сделала громкое заявление о диалоге с Россией Конгрессвумен Луна: поддержание диалога между США и Россией крайне важно

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна в преддверии встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в социальной сети Х заявила, что ради всего глобального сообщества США стоит поддерживать диалог с Россией. Она подтвердила, что намерена в конце октября встретиться с представителем Москвы для обсуждения «торговли и мира». Член Палаты представителей США от Республиканской партии подчеркнула, что двум странам не нужно быть врагами.

Союзники в торговле выгодны всем. Я знаю, что я не единственная в конгрессе или в Америке, кто считает, что поддержание этого диалога крайне важно, — написала Луна.

Ранее в офисе Анны Паулины Луны заявили, что российские законодатели могли бы встретиться с американскими коллегами в Вашингтоне. По мнению парламентариев, США способны стать для России более надежным союзником, чем Китай.

Позже Анна Паулина Луна отметила, что президент Украины Владимир Зеленский ежемесячно переводит в банк в Саудовской Аравии $50 млн. Источник этой информации она не назвала. Конгрессвумен задалась вопросом, зачем Вашингтон тратит деньги на Киев. Луна предложила провести тщательный аудит на предмет растраты Зеленским полученных от США денежных потоков.