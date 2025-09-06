Российские законодатели могли бы встретиться с американскими коллегами в Вашингтоне, заявили в офисе члена палаты представителей США от Республиканской партии Анны Паулины Луны в беседе с РИА Новости. По мнению парламентариев, США могли бы стать для России более надежным союзником, чем Китай.

Мы также с нетерпением ждем возможности принять их (российских законодателей. — NEWS.ru) в Вашингтоне, округ Колумбия. Соединенные Штаты могут стать для России гораздо более надежным торговым партнером и союзником, чем Китай, и мы стремимся создать этот прецедент, — подчеркнули в офисе парламентария.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности принять российского лидера Владимира Путина на саммите G20 в Майами. Глава Соединенных Штатов также отметил, что будет рад видеть председателя КНР Си Цзиньпина на предстоящем мероприятии.

Также депутат Госдумы Андрей Колесник сообщал, что США потеряли возможность эффективно сотрудничать с Россией и Индией из-за собственной глупости. По его словам, Запад сам отказался от взаимодействия с Москвой, в результате чего РФ начала активнее контактировать с Китаем и другими восточными государствами.