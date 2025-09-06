Саммит ШОС — 2025
«Я был бы рад»: Трамп предложил Путину присоединиться к саммиту G20

Трамп был бы рад присутствию Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в Майами

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности принять российского лидера Владимира Путина на саммите G20 в Майами, соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме. Трамп также отметил, что будет рад видеть председателя КНР Си Цзиньпина на предстоящем мероприятии.

Интересный вопрос. Я был бы рад и их участию тоже, если они этого захотят, — сказал Трамп.

Саммит «Группы двадцати» запланирован на декабрь 2026 года и пройдет в Майами (штат Флорида). Окончательное решение об участии в саммите будет принимать каждая страна самостоятельно. Трамп традиционно выступает за диалог с мировыми лидерами, включая тех, с кем у Вашингтона существуют сложные отношения.

Ранее американский лидер заявил, что конфликт на Украине должен быть разрешен. По его словам, в противном случае его продолжение приведет к неприемлемо высоким издержкам.

Также он добавил, что европейские страны заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта на Украине. Европа готова взять на себя основную роль в разработке гарантий безопасности для Киева.

