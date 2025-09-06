Саммит ШОС — 2025
Трамп сделал внезапное заявление о «ролях» в украинском конфликте

Трамп: Европа жаждет урегулирования на Украине и сыграет в нем свою роль

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейские страны заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта на Украине, уверен президент США Дональд Трамп. В беседе с журналистами Белого дома он отметил, что Европа готова взять на себя основную роль в разработке гарантий безопасности для Киева.

Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты окажут необходимое содействие в этом процессе, однако именно европейские страны должны стать движущей силой урегулирования. Президент выразил уверенность в том, что конфликт будет завершен, отметив, что все необходимые условия для этого постепенно складываются.

Мы разберемся с этим. Мы им поможем. Европа будет первой, и они хотят быть первыми. Европа хочет, чтобы это закончилось. И это закончится. Это все завершится. Внезапно все сложится, — уверил Трамп.

Глава государства также упомянул о консультациях с так называемой «коалицией желающих», в рамках которых обсуждались вопросы будущих гарантий безопасности для Украины. По его словам, европейские партнеры проявляют активную позицию и готовность взять на себя инициативу в этом процессе.

Ранее сообщалось, что Трамп опасается срыва переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. По мнению главы Белого дома, это возможно при реализации угроз в адрес России.

