Назван один из главных страхов Трампа по Украине CNN: Трамп опасается срыва переговоров по Украине из-за угроз в адрес России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опасается срыва переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации американского лидера. По мнению главы Белого дома, это возможно при реализации угроз в адрес России.

Трамп ранее грозил «суровыми последствиями», <...> хотя американский президент в частном порядке опасается, что принятие мер может сорвать переговоры, — говорят источники.

Ранее стало известно, что президент США воздержался от принятия конкретных обязательств по введению новых санкционных мер против России. Американский лидер оставил без внимания предварительные договоренности с европейскими партнерами.

Президент России Владимир Путин до этого подтвердил наличие договоренности с главой Белого дома о возможности установления оперативной связи при необходимости. Глава российского государства подчеркнул, что обе стороны сохраняют открытость к диалогу.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отмечал, что Трамп проявляет уважение к российскому президенту. По словам сенатора, лидер РФ всегда придерживается четкой и ясной позиции в высказываниях, избегая взаимных обвинений.