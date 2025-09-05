Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 10:59

В США узнали, сбылись ли надежды «коалиции желающих» на Трампа

WSJ: Трамп отказался брать на себя четкие обязательства по санкциям против РФ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не стал брать на себя четкие обязательства по введению новых антироссийских санкций, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, присутствовавших на встречах «коалиции желающих» в Париже. Они отметили, что американский лидер проигнорировал договоренности с европейскими коллегами.

Трамп не дал четких обязательств ввести какие-либо новые американские санкции, — говорится в публикации.

Авторы материала обратили внимание на заявления европейских лидеров, что Трамп якобы согласился на совместную техническую работу между США и Европой по дополнительным санкциям. Речь шла в том числе о вторичных ограничениях против Китая.

Встреча «коалиции желающих» состоялась в Париже накануне, 4 сентября. Помимо санкций, ее участники обсудили гарантии безопасности для Украины.

Ранее источники Bloomberg сообщали, что лидеры «коалиции желающих» собираются представить Трампу идеи по гарантиям безопасности для Украины. Союзники Киева хотели получить от Вашингтона четкий ответ, какие обязательства он готов дать.

США
Дональд Трамп
Евросоюз
Европа
Запад
санкции
Украина
Россия
переговоры
