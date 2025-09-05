Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 09:26

Путин и Трамп дали другу другу одно обещание по поводу телефонных звонков

Путин сообщил о договоренности с Трампом созваниваться при необходимости

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него есть договоренность с американским лидером Дональдом Трампом о возможности связи при необходимости. Оба открыты к диалогу, подчеркнул глава государства. Его выступление на пленарной сессии Восточного экономического форума транслируется в соцсети «ВКонтакте».

У нас с президентом Трампом открытый диалог, есть договоренность о том, что при необходимости мы можем друг другу звонить, связываться, разговаривать, — отметил Путин.

Ранее зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Трамп уважает российского президента. По его словам, глава РФ никогда не позволяет себе неясных высказываний и взаимных обвинений.

Трамп между тем признался, что смотрел военный парад в Пекине по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, и назвал его красивым и впечатляющим. По словам Трампа, он действительно следил за мероприятием, поскольку организаторы «надеялись, что он будет смотреть». Американский лидер добавил, что не ожидал приглашения и, по его мнению, «не должен был там находиться».

Владимир Путин
Дональд Трамп
США
Россия
переговоры
договоренности
