Путин и Трамп дали другу другу одно обещание по поводу телефонных звонков Путин сообщил о договоренности с Трампом созваниваться при необходимости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него есть договоренность с американским лидером Дональдом Трампом о возможности связи при необходимости. Оба открыты к диалогу, подчеркнул глава государства. Его выступление на пленарной сессии Восточного экономического форума транслируется в соцсети «ВКонтакте».

У нас с президентом Трампом открытый диалог, есть договоренность о том, что при необходимости мы можем друг другу звонить, связываться, разговаривать, — отметил Путин.

Ранее зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Трамп уважает российского президента. По его словам, глава РФ никогда не позволяет себе неясных высказываний и взаимных обвинений.

Трамп между тем признался, что смотрел военный парад в Пекине по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, и назвал его красивым и впечатляющим. По словам Трампа, он действительно следил за мероприятием, поскольку организаторы «надеялись, что он будет смотреть». Американский лидер добавил, что не ожидал приглашения и, по его мнению, «не должен был там находиться».