«Москва слезам не верит»: в Госдуме объяснили, почему США потеряли Россию

США потеряли возможность эффективно сотрудничать с Россией и Индией из-за собственной глупости, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, Запад сам отказался от взаимодействия с Москвой, в результате чего РФ начала активнее контактировать с Китаем и другими восточными государствами.

У нас герб — двуглавый орел. Мы всегда смотрели и на Восток, и на Запад. Но западные страны нас отвергли, они сделали все для того, чтобы мы стали активно работать с Китаем. Как говорится, что имеем — не храним, потерявши — плачем. Именно действия Запада и, в частности, США привели к тому, что подходы в мировой политике изменились. Теперь нужно договариваться с нами на взаимовыгодных условиях. Никто в ущерб своей стране работать не будет, тем более наш президент [Владимир Путин], — сказал Колесник.

Парламентарий добавил, что на данный момент Пекин и Нью-Дели постепенно занимают лидирующие позиции на мировой арене. По его словам, Вашингтону придется с этим считаться.

Сейчас к западным политикам приходит осознание, и они начинают плакать, что не воспринимали Россию, КНР и Индию всерьез. Но что тут скажешь — Москва слезам не верит. Мы продолжим работать для своего развития, в своих интересах. И если США не хотят окончательно потерять свои позиции, им придется изменить подход в международных вопросах и начать по-другому взаимодействовать с другими странами, — отметил Колесник.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп высказал обеспокоенность по поводу изменения геополитической ситуации в мире, заключающейся в потере Соединенными Штатами России и Индии в пользу «мрачного» Китая. Он пожелал союзникам счастливого совместного будущего.