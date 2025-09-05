Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 14:26

Трамп пожаловался на потерю России и Индии для США

Трамп заявил о потере США России и Индии в пользу Китая

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп высказал обеспокоенность по поводу изменения геополитической ситуации в мире, заключающейся в потере Соединенными Штатами России и Индии в пользу Китая. В своей соцсети Truth Social американский лидер опубликовал совместное фото руководителей РФ, КНР и Индии, сделанное в рамках саммита ШОС в Китае.

Похоже, мы потеряли Индию и Россию, уступив их темному и мрачному Китаю. Пусть их ждет долгое и счастливое совместное будущее! — написал Трамп.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в китайском городе Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Мероприятие собрало руководителей более чем 20 государств и представителей 10 международных организаций.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и Северная Корея готовят некий «заговор» против Соединенных Штатов. При этом глава Белого дома не уточнил, о чем конкретно идет речь. Однако доцент Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян заявил, что «заговор» против США, в котором Трамп обвинил Россию, Китай и Северную Корею, является полностью его собственным просчетом.

США
Дональд Трамп
Россия
Индия
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Футбол превратился в хаос из-за нашествия пчел
Израиль начал наносить удары по жилым домам
На Западе испугались резкого ответа Путина по войскам на Украине
Песков назвал причину, по которой Telegram и WhatsApp должны остаться в РФ
Военэксперт объяснил необходимость создания ПЗРК для низколетящих дронов
Аглая Тарасова может оказаться в черном списке у режиссеров после скандала
Появились новые кадры окутанного черным дымом «Москва-Сити»
Глава МИД Германии признался в антироссийских планах Берлина
Турэксперт Мкртчян объяснил, почему опасно зимовать в Таиланде
Историк оценил слова Каллас о победе СССР и Китая во Второй мировой войне
Появилось видео с пожаром у «Москва-Сити»
Администрация Трампа столкнулась с рекордным числом судебных исков
Юрист рассказал, как самозанятому избежать блокировки карты
Раскрыта личность напавшего на учительницу в колледже Эссена подростка
Билялетдинов ответил, мешает ли Карпину совмещение сборной и «Динамо»
Черный дым окутал небоскребы «Москва-Сити»
«Уже третью ночь»: известная певица пожаловалась на жуткие звуки в квартире
Раскрыто число стран, представленных на ВЭФ
США подловили на планах упростить продажу БПЛА за границу
Умерла невестка королевы Елизаветы II
Дальше
Самое популярное
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.