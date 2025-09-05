Трамп пожаловался на потерю России и Индии для США

Трамп пожаловался на потерю России и Индии для США Трамп заявил о потере США России и Индии в пользу Китая

Президент США Дональд Трамп высказал обеспокоенность по поводу изменения геополитической ситуации в мире, заключающейся в потере Соединенными Штатами России и Индии в пользу Китая. В своей соцсети Truth Social американский лидер опубликовал совместное фото руководителей РФ, КНР и Индии, сделанное в рамках саммита ШОС в Китае.

Похоже, мы потеряли Индию и Россию, уступив их темному и мрачному Китаю. Пусть их ждет долгое и счастливое совместное будущее! — написал Трамп.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в китайском городе Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Мероприятие собрало руководителей более чем 20 государств и представителей 10 международных организаций.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и Северная Корея готовят некий «заговор» против Соединенных Штатов. При этом глава Белого дома не уточнил, о чем конкретно идет речь. Однако доцент Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян заявил, что «заговор» против США, в котором Трамп обвинил Россию, Китай и Северную Корею, является полностью его собственным просчетом.