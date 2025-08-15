Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 10:43

ВСУ атаковали жилой микрорайон в одном из городов ЛНР

Мирошник: ВСУ нанесли серию ударов по жилому микрорайону в Лисичанске

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ нанесли серию ударов беспилотниками по жилому микрорайону Лисичанска в ЛНР, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его словам, повреждено несколько квартир, в некоторых местах вспыхнул пожар. О пострадавших пока информации нет.

ВСУ нанесли серию дроновых ударов по жилому микрорайону Лисичанска в ЛНР. Повреждены квартиры в жилых многоэтажках, — написал Мирошник.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Курск выросло до 12. Он отметил, что девять человек находятся в больнице, трое — лечатся амбулаторно.

До этого врио главы региона сообщил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на многоэтажный дом в Курске на четырех этажах начался пожар. По его информации, погибла женщина.

Вечером 14 августа российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА самолетного типа. Дроны сбили над Белгородской и Ростовской областями, а также Республикой Калмыкия.

Россия
ЛНР
Лисичанск
Родион Мирошник
атаки
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как избавиться от испанских слизней?
Дмитриев поделился снимком с Аляски
Сотруднику ГУР Украины вынесли приговор за подготовку теракта под Брянском
Политолог ответил, какой знак мог подать Лавров толстовкой с надписью СССР
Драка «хромых уток»: «Спартак» против «Зенита», кого уволят после матча?
Трое россиян пострадали при взрыве в цеху завода
Эксперт предупредила о последствиях запрета мигрантам работать курьерами
В Татарстане задержали главу геоинститута за мошенничество
Петербургская сеть дискаунтеров приобрела актив на 1,5 млрд рублей
В Балашихе женщина в хиджабе жестоко избила дочь и попала на видео
Глава Киргизии вышел с важным заявлением о санкциях против России
Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему «Спартак» не увольняет Станковича
Япония признала выбор ошибочного пути во время Второй мировой войны
Хрупкая москвичка дала жесткий отпор нетрезвому педофилу
Мужчина разместил детское порно в отзывах на маркетплейсе и избежал тюрьмы
В ДНР ввели «социальную» цену на воду
Ревнивец с «Сайгой» кастрировал судью: что известно об убийстве в Камышине
«Наводит панику»: генерал назвал преимущества передового дрона «Квазимачта»
Боец СВО поблагодарил власти Крыма за освобождение из украинского плена
Пушилин объяснил нехватку воды в ДНР
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Спорт

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.