ВСУ атаковали жилой микрорайон в одном из городов ЛНР

ВСУ нанесли серию ударов беспилотниками по жилому микрорайону Лисичанска в ЛНР, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его словам, повреждено несколько квартир, в некоторых местах вспыхнул пожар. О пострадавших пока информации нет.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Курск выросло до 12. Он отметил, что девять человек находятся в больнице, трое — лечатся амбулаторно.

До этого врио главы региона сообщил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на многоэтажный дом в Курске на четырех этажах начался пожар. По его информации, погибла женщина.

Вечером 14 августа российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА самолетного типа. Дроны сбили над Белгородской и Ростовской областями, а также Республикой Калмыкия.