16 августа 2025 в 06:55

Раскрыто значение установления контроля над Кременскими лесами

Марочко: контроль Кременских лесов спасет Кременную и Лисичанск от ударов ВСУ

Фото: МО РФ

Взятие под контроль Кременских лесов в ЛНР критически снизит число атак Вооруженных сил Украины на города Кременная и Лисичанск, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Эта лесная зона активно используется украинскими силами для нанесения ударов, отметил он.

По словам Марочко, именно с территории Кременских лесов противник систематически запускает боевые беспилотники и ведет прицельный артиллерийский огонь по прифронтовым российским населенным пунктам. Освобождение этого района принесет долгожданное облегчение жителям Кременной и Лисичанска, избавив их от постоянной угрозы.

Эксперт подчеркнул исключительную стратегическую важность Кременских лесов для ВСУ. Густая растительность создает идеальные условия для укрытия личного состава и оборудования, а также для организации хорошо замаскированных огневых позиций.

Продвижение в лесистой местности — весьма сложное занятие, тем более украинские боевики за долгое время нарыли здесь так называемых лисьих нор. И, естественно, украинское командование будет делать все возможное для того, чтобы удержать Кременские леса, — подытожил Марочко.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР. В операциях участвовали военнослужащие Южной группировки войск и группировки войск «Восток».

