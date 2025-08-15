В Курске выросло число пострадавших при ночной атаке ВСУ Хинштейн: число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Курск выросло до 12

Число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Курск выросло до 12, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, которые приводит ТАСС, девять человек находятся в больнице, трое — лечатся амбулаторно.

На данный момент у нас 12 пострадавших: трое [лечатся] амбулаторно, девять находятся в областной больнице, — сказал Хинштейн.

Ранее врио губернатора региона заявил, что число пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на жилой дом в Курске составило 10. Он добавил, что среди раненых ребенок.

Власти региона незамедлительно объявили о системе компенсаций для пострадавших граждан За частичную утрату имущества они получат по 75 тысяч рублей, за полную — 150 тысяч рублей. Дополнительно 195 тысяч рублей — новая региональная выплата для полностью лишившихся имущества.

Специалисты проводят оценку повреждений атакованного дома, чтобы определить, возможен ли его ремонт, написал Хинштейн. На период восстановления или в случае признания дома непригодным жильцы будут размещены в пунктах временного размещения или получат компенсацию за аренду жилья.