Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 09:57

В Курске выросло число пострадавших при ночной атаке ВСУ

Хинштейн: число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Курск выросло до 12

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Курск выросло до 12, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, которые приводит ТАСС, девять человек находятся в больнице, трое — лечатся амбулаторно.

На данный момент у нас 12 пострадавших: трое [лечатся] амбулаторно, девять находятся в областной больнице, — сказал Хинштейн.

Ранее врио губернатора региона заявил, что число пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на жилой дом в Курске составило 10. Он добавил, что среди раненых ребенок.

Власти региона незамедлительно объявили о системе компенсаций для пострадавших граждан За частичную утрату имущества они получат по 75 тысяч рублей, за полную — 150 тысяч рублей. Дополнительно 195 тысяч рублей — новая региональная выплата для полностью лишившихся имущества.

Специалисты проводят оценку повреждений атакованного дома, чтобы определить, возможен ли его ремонт, написал Хинштейн. На период восстановления или в случае признания дома непригодным жильцы будут размещены в пунктах временного размещения или получат компенсацию за аренду жилья.

Россия
Курская область
Александр Хинштейн
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молдаване в России обеспокоены курсом Санду на милитаризацию
Рабочий завода задохнулся в кукурузе в Приморском крае
Россиянин пришел к стоматологу и узнал, что болен раком
В Госдуме рассказали, будет ли вторая встреча Путина и Трампа
ВСУ применяют против российских истребителей С-200 и Patriot
Опасный астероид диаметром 50 метров пролетит близко к Земле
Бородин призвал штрафовать нерадивых супругов
Министра европейской страны заподозрили в симпатиях к Бандере
Путин поздравил президента Абхазии с днем рождения
Локальная экспертиза против масштаба: выбор поставщика в малых городах
В Курске выросло число пострадавших при ночной атаке ВСУ
Родителям дали советы, как сэкономить на букете к 1 Сентября
Степашин раскрыл, какой будет встреча Путина и Трампа на Аляске
10 самых ядовитых пауков в мире
В Госдуме раскрыли статистику по удаленным каналам в Telegram
Уровень доверия россиян Путину увеличился перед саммитом на Аляске
Госдума заинтересовалась влиянием мигрантов на Россию
Родители арестованного в США российского бизнесмена обратились к Путину
Физруки устроили кулачные бои между школьниками
Жительницу Урала насмерть задавила собственная «Нива»
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.