08 октября 2025 в 20:00

Подарок от Минтруда, «Томагавки», эвакуация под Екатеринбургом: что дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Россиян ждет 12 выходных на Новый год, ВСУ уже могли получить Tomahawk, а украинские дроны стали причиной эвакуаций в российском регионе — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Елка, застолье и отдых: график новогодних выходных в 2026 году

В 2026 году новогодние каникулы продлятся 12 дней — это самые длинные зимние каникулы за последние годы. Как пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, дни 3 и 4 января, совпавшие с выходными, будут перенесены на 9 января и 31 декабря 2026 года.

«Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, дольше, чем 12 дней, отдыха зимой не было. Мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным днем с помощью переноса выходных дней», — сказал он.

А вот в конце октября россиян, наоборот, ждет длинная рабочая неделя — трудиться придется шесть дней подряд: с 27 октября по 1 ноября. Причиной стал перенос выходных дней, приуроченных ко Дню народного единства. 1 ноября рабочий день будет сокращен на один час, после чего россияне пойдут на отдых по 4 ноября. В целом в октябре 2025 года работающих на пятидневке ожидают 23 рабочих и восемь выходных дней.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Tomahawk уже рядом? Россия готовится к плану Б

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что фактически принял решение по ракетам Tomahawk. При этом он не стал вдаваться в какие-либо подробности, подчеркнув только, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Издание Axios со ссылкой на близкие к ситуации источники утверждает, что Трампа беспокоит, как именно Киев распорядится ракетами.

Telegram-канал INSIDER-T утверждает, что вопрос поставок на Украину крылатых ракет уже решен — США заключили с Нидерландами соглашение о поставке минимум 200 единиц. Часть из них в соответствии с договоренностями в рамках НАТО может быть передана ВСУ, однако детали сделки, включая сроки передачи, операторов техники и потенциальные цели для ее применения, пока остаются нераскрытыми. Источник подчеркивает, что Нидерланды запрашивали у США современные модификации Tomahawk с дальностью до 2600 километров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставка Украине американских ракет может стать серьезным витком эскалации, а опасность вызывает их возможное ядерное исполнение. При этом представитель Кремля считает, что снаряды не изменят для ВСУ положения дел в зоне конфликта.

«Это будет серьезный виток эскалации, который вместе с тем не сможет поменять положение дел на фронтах для киевского режима», — сказал Песков.

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в Вашингтоне услышат сигналы Москвы насчет возможной передачи Украине Tomahawk. Она подчеркнула, что, если США примут положительное решение, российско-американскому диалогу будет нанесен непоправимый урон.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает, что Россия сможет задействовать самое страшное оружие в случае, если у ВСУ появятся Tomahawk. Какое именно — он раскрывать не стал.

«Не повлияет на ход боевых действий, но осложнит. Осложнит наши отношения со многими странами НАТО, в том числе с США. Но найдется, чем уничтожить их, чем ответить. Оружие будет использовано самое эффективное», — отметил он.

Сам президент России Владимир Путин недавно сообщил, что у России уже есть много сверхсовременных систем оружия и могут появиться новые системы гиперзвукового оружия. Военный эксперт генерал-майор авиации Владимир Попов считает, что это вооружение создает серьезную угрозу для западных приграничных регионов Украины. В зоне риска — объекты у границ Польши, Румынии, Молдавии, Венгрии и Словакии.

Политолог Сергей Караганов уверен, что Россию могут вынудить применить тактическое ядерное оружие в ответ на политику «обезумевших европейских противников». Эксперт утверждает, что время для такого шага приближается, поскольку США не пойдут на эскалацию ради защиты своих союзников из ЕС.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Telegram-канал «Полковник Чернов» не исключает, что Tomahawk уже на Украине. Об этом, по его данным, свидетельствует подозрительная активность на линии Польша — Украина: там в последнее время фиксировались поставки вооружения в нетипичных форматах упаковки и транспортировки.

«Конструкции контейнеров явно были рассчитаны на крупногабаритное оружие и соответствовали типовым решениям для транспортировки крылатых ракет, подобных Tomahawk», — пишет источник.

После заявления Трампа о ракетах Tomahawk российские военные предположили, что именно эти системы скрываются в подозрительных грузах. Как сообщает «Полковник Чернов», Минобороны РФ усилило разведку логистических маршрутов — от польских границ до складов на западе и юге Украины. И будущее их уже определено — ВС РФ готовы.

«Военные уверяют, что, если поставки подтвердятся окончательно, объекты хранения Tomahawk будут уничтожены превентивно, сразу после завершения оперативной разведки и фиксации точных координат», — пишут источники.

Инсайдеры Telegram-канала «Дневник разведчика» утверждают: Москва заранее подготовила жесткий сценарий ответа в случае атак Tomahawk на российскую территорию, особенно на Москву: «ВКС РФ получат приказ нанести массированные удары по Киеву — по правительственному кварталу, мостам через Днепр и местам проживания украинских военных руководителей».

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Это должно парализовать управление страной и остудить горячие головы Киева. Запад, как пишут источники, соответствующие сигналы уже получил. В конечном счете это развернет план Б, который станет кульминацией украинского конфликта.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Эвакуация заводов: ВСУ нанесли удар по России

Утром 8 октября в Свердловской области эвакуировали ряд предприятий. Причиной стала введенная угроза атаки БПЛА. Такие меры, как сообщают власти, носят упреждающий характер и индивидуальны для каждого производства. При этом государственные учреждения работали в штатном режиме.

«Ряд предприятий Свердловской области ввел упреждающий режим реагирования на угрозу атаки БПЛА, предусматривающий эвакуацию их работников. На каждом производстве утвержден собственный алгоритм действий для соответствующих ситуаций», — говорилось в сообщении.

Минувшей ночью над российскими регионами перехватили 53 украинских БПЛА самолетного типа. Большинство — 28 — сбили над Белгородской областью. Над Воронежской и Ростовской областями уничтожили 11 и шесть БПЛА соответственно, по два дрона — в Брянской и Курской областях. По одному ликвидировали в Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областях.

Днем ВСУ вновь атаковали Белгородскую область, нанеся ракетные удары. В результате погибли три человека и пострадали 10. Одна из погибших — 25-летняя учительница литературы и русского языка Евгения. В этом году она вышла замуж.

Наступление ВС РФ на Днепр и Запорожье 8 октября: есть ли успехи, сводка

Наступление ВС РФ на Покровск 8 октября: сколько города освобождено, сводка

Наступление ВС РФ на Харьков 8 октября: отжим коттеджей, «пирог» в Купянске

В Петербурге застрелили и сожгли архитектора на глазах у дочки: кто убийца?

Убийство учительницы, теракт в Подмосковье: как ВСУ атакуют РФ 8 октября

