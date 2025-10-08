В Свердловской области эвакуируют заводы из-за угрозы атаки БПЛА

В Свердловской области эвакуируют ряд предприятий из-за введенной угрозы атаки БПЛА, сообщил региональный департамент информационной политики в Telegram-канале. По его данным, такие меры носят упреждающий характер и индивидуальны для каждого производства.

Ряд предприятий Свердловской области ввели упреждающий режим реагирования на угрозу атаки БПЛА, предусматривающий эвакуацию их работников. На каждом производстве утвержден собственный алгоритм действий для соответствующих ситуаций, — сказано в сообщении.

В департаменте отметили, что при этом все госучреждения области функционируют в штатном режиме. В регионе также возможно введение ограничений на работу мобильного интернета.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области минувшей ночью на территории предприятия в Сальском районе загорелась трава после отражения атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Как рассказал ростовский губернатор Юрий Слюсарь, пожар на площади 100 квадратных метров был оперативно потушен. Никто из людей не пострадал.