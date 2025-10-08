Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 10:42

Вышедшая в этом году замуж молодая учительница погибла при ударе ВСУ

Молодая учительница погибла при ударе по ФОК под Белгородом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Молодая учительница литературы и русского языка погибла при ударе ВСУ по физкультурно-оздоровительному комплексу, расположенному в поселке Маслова Пристань Белгородской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам матери, 25-летняя Евгения, вышедшая в этом году замуж, скончалась на месте.

В момент удара учительница шла на работу, школа находится в паре минут ходьбы от ФОК.

До этого стало известно, что в Белгородской области погибли три человека при ракетном обстреле ВСУ поселка Маслова Пристань. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, еще один мирный житель пострадал. Также было частично разрушено здание социального объекта.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 53 украинских беспилотника над регионами РФ. По данным ведомства, 28 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, 11 — над территорией Воронежской области, еще шесть БПЛА сбили над Ростовской областью. Еще по два украинских БПЛА ликвидировали над территориями Брянской и Курской областей.

атаки
ВСУ
учителя
погибшие
Белгородская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД раскрыли, повлияет ли на СВО передача ВСУ Tomahawk
Военный эксперт рассказал, как спасти приграничные районы от обстрелов ВСУ
Скончался легендарный французский артист балета
Раскрыто имя первого долларового миллиардера среди футболистов
В российский регион не пустили груз сухофруктов из Казахстана
Более 40 человек погибли на буддистском фестивале в Азии
Гордон назвал Пугачеву главной «мафиозницей»
Вступившего в «Азов» подростка задержали в Красноярске
В России может появиться новый налоговый вычет
Появились подробности убийства на Кременчугской улице в Петербурге
Пранкеры Вован и Лексус обвели вокруг пальца бывшего посла США
Автограф Гагарина продали за сумму свыше полутора миллионов рублей
Человеческие останки обнаружили во время земляных работ в Петербурге
Как убрать царапины с экрана телефона: проверенные методы
Как измерить размер кольца без примерки: проверенные способы
«Сердце русского солдата»: в Госдуме напомнили о важности связи поколений
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 октября: где сбои в России
Рецепты традиционной белорусской кухни: вкусно и по-домашнему
Дерилово, Купянск, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 октября
Бывший главком ВСУ начал собирать сторонников перед президентскими выборами
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.