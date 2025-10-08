Вышедшая в этом году замуж молодая учительница погибла при ударе ВСУ

Вышедшая в этом году замуж молодая учительница погибла при ударе ВСУ Молодая учительница погибла при ударе по ФОК под Белгородом

Молодая учительница литературы и русского языка погибла при ударе ВСУ по физкультурно-оздоровительному комплексу, расположенному в поселке Маслова Пристань Белгородской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам матери, 25-летняя Евгения, вышедшая в этом году замуж, скончалась на месте.

В момент удара учительница шла на работу, школа находится в паре минут ходьбы от ФОК.

До этого стало известно, что в Белгородской области погибли три человека при ракетном обстреле ВСУ поселка Маслова Пристань. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, еще один мирный житель пострадал. Также было частично разрушено здание социального объекта.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 53 украинских беспилотника над регионами РФ. По данным ведомства, 28 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, 11 — над территорией Воронежской области, еще шесть БПЛА сбили над Ростовской областью. Еще по два украинских БПЛА ликвидировали над территориями Брянской и Курской областей.