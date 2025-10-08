Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 09:54

В Белгороде раскрыли печальные последствия ракетного обстрела ВСУ

Гладков: три человека погибли при ракетном обстреле ВСУ белгородского поселка

В Белгородской области погибли три человека при ракетном обстреле ВСУ поселка Маслова Пристань, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, еще один мирный житель пострадал. Также было частично разрушено здание социального объекта.

Поселок Маслова Пристань Шебекинского округа подвергся ракетному обстрелу. По предварительным данным, трое погибло, один — раненый. Здание социального объекта частично разрушено, — написал Гладков.

Глава региона отметил, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и бойцы самообороны. Сейчас идет разбор завалов, так как под ними могут находиться люди.

