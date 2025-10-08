«Осложнит отношение с НАТО»: в Госдуме отреагировали на Tomahawk для ВСУ

В случае передачи Киеву ракет Tomahawk Россия сможет задействовать самое страшное оружие, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, которые приводит Lenta.ru, крылатые ракеты имеют высокую точность попадания вопреки своей небольшой скорости, поэтому считаются серьезным оружием.

Не повлияет на ход боевых действий, но осложнит. Осложнит наши отношения со многими странами НАТО, в том числе с США. Но найдется, чем уничтожить их, чем ответить. Оружие будет использовано самое эффективное, — отметил он.

До этого источники, близкие к ситуации, сообщили, что если поставки Украине ракет Tomahawk не «вынудят» российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров, американский лидер Дональд Трамп может увеличить их. По их словам, в США пока рассматривают поставки лишь в очень ограниченном количестве в рамках давления на главу российского государства.

Ранее Трамп, комментируя журналистам в Белом доме принятие решения по поводу поставок Tomahawk Украине, признался, что хочет понять, как Киев планирует их использовать. По словам президента, он не желает видеть эскалацию конфликта между двумя странами.