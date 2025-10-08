Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 15:00

«Осложнит отношение с НАТО»: в Госдуме отреагировали на Tomahawk для ВСУ

Депутат Колесник: РФ может применить страшное оружие, если ВСУ получат Tomahawk

Ракета Tomahawk Ракета Tomahawk Фото: U.S. Navy/Global Look Press

В случае передачи Киеву ракет Tomahawk Россия сможет задействовать самое страшное оружие, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, которые приводит Lenta.ru, крылатые ракеты имеют высокую точность попадания вопреки своей небольшой скорости, поэтому считаются серьезным оружием.

Не повлияет на ход боевых действий, но осложнит. Осложнит наши отношения со многими странами НАТО, в том числе с США. Но найдется, чем уничтожить их, чем ответить. Оружие будет использовано самое эффективное, — отметил он.

До этого источники, близкие к ситуации, сообщили, что если поставки Украине ракет Tomahawk не «вынудят» российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров, американский лидер Дональд Трамп может увеличить их. По их словам, в США пока рассматривают поставки лишь в очень ограниченном количестве в рамках давления на главу российского государства.

Ранее Трамп, комментируя журналистам в Белом доме принятие решения по поводу поставок Tomahawk Украине, признался, что хочет понять, как Киев планирует их использовать. По словам президента, он не желает видеть эскалацию конфликта между двумя странами.

Tomahawk
ВСУ
депутаты
США
поставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова поддержала призыв ООН прекратить преследование УПЦ
В Армении создадут Четвертую республику
Пять ошибок при выборе окон, которые могут дорого обойтись
Macan отменил концерты после визита в военкомат
Адвокат раскрыла судьбу имущества Митрошиной при банкротстве
Министр культуры едва не «похоронил» Плющенко
Маркетолог рассказала, как избежать лишних трат при покупках в Сети
Компания F6 раскрыла масштабную аферу с ветпрепаратами в Telegram и Рунете
Невролог оценил когнитивные способности Трампа
В Охотском море поймали рекордно большого тунца
В Госдуме раскрыли, на что Киев делает ставку в конфликте с Россией
В Лаосе состоится показ российского фильма
Политолог раскрыл, почему Молдавия объявила РФ главной угрозой безопасности
В России призвали сделать кружки и секции более доступными для детей
Работа на Украине, пост об СВО, бездетность: как живет Марина Коняшкина
Опрос показал отношение украинцев к работе Зеленского
В Госдуме назвали подходящее наказание для экс-командира ВСУ Онищенко
За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Лежал в трусах и в майке: зацепер три дня умирал под забором на морозе
Эксперт назвал причину низкого спроса на автомобили «Москвич»
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.