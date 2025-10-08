Убийство учительницы, теракт в Подмосковье: как ВСУ атакуют РФ 8 октября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. В Белгородской области в результате обстрела спортивного центра погибла молодая школьная учительница. В Москве задержали украинского агента, который подорвал автомобиль военнослужащего в Наро-Фоминске. В Свердловской области эвакуируют работников нескольких заводов из-за воздушной угрозы ВСУ. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Полсотни дронов ВСУ за ночь атаковали регионы РФ

Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на девять регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 53 дрона, из которых 13 — над акваторией Черного моря.

Больше всего беспилотников — 28 — было уничтожено над Белгородчиной, еще 11 — над Воронежской областью. Силы ПВО подавили шесть воздушных целей над Ростовской и по два — над Брянской и Курской областями. По одному беспилотному аппарату уничтожили над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.

Молодая учительница погибла при ударе ВСУ по физкультурному центру в Белгородской области

Три человека погибли в результате ракетного удара ВСУ по поселку Маслова Пристань в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, количество пострадавших увеличилось до десяти, было частично разрушено здание социального объекта.

«На месте работают сотрудники МЧС, бойцы самообороны — идет работа по разбору завалов. Под ними могут быть люди», — написал губернатор в Telegram-канале.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

СМИ отмечают, что удар был нанесен по физкультурно-оздоровительному комплексу (ФОК). Одна из погибших — 25-летняя учительница литературы и русского языка, которая вышла замуж в этом году. В момент прилета она шла на работу мимо ФОК.

Комментируя обстрел, депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Вооруженные силы Украины бьют по мирному населению РФ из-за неудач на фронте. По его мнению, Киев перестал скрывать террористическую сущность.

«На поле боя у них развал, решили отыграться на мирных людях. Это позорище — бить по гражданским. Но террористам закон не писан. А с террористами обычно переговоры не ведут. <…> Их уничтожают», — сказал парламентарий.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах ВСУ по Белгородской области и их последствиях.

Три человека погибли при обстреле ВСУ Железного Порта в Херсонской области

Село Железный Порт в Херсонской области подверглось обстрелу со стороны украинской армии, заявил глава региона Владимир Сальдо. В результате загорелись два здания, предназначенные для временного проживания людей. Жертвами ударов противника стали три человека, сказал он.

«За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима погибли три мирных жителя. В Железном Порту Голопристанского муниципального округа в результате обстрела загорелись два здания для временного проживания», — написал губернатор в Telegram-канале.

Украинский шпион подорвал машину солдата ВС РФ в Наро-Фоминске

В Москве сотрудники ФСБ и МВД задержали 24-летнего россиянина, который подорвал машину военнослужащего в Наро-Фоминске, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Установлено, что мужчина работал на украинские спецслужбы и действовал по заданию куратора.

По информации ФСБ, сначала подозреваемый собирал информацию об оборонных предприятиях Алтайского края. Затем ему поручили поджечь машину с символикой СВО. Следующим заданием стало создание самодельных взрывных устройств, одно из которых он спрятал в тайнике, а второе заложил под автомобиль военнослужащего в Наро-Фоминске.

Как выяснили сотрудники ФСБ, россиянин получил за теракт вознаграждение в размере 240 тысяч рублей. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205 УК (террористический акт). Максимальное наказание по ней составляет 20 лет колонии. Подрывника заключили под стражу.

В Свердловской области эвакуируют работников нескольких заводов из-за угрозы БПЛА ВСУ

В Свердловской области эвакуируют работников нескольких предприятий из-за угрозы атаки БПЛА противника, сообщил региональный департамент информационной политики. При этом в ведомстве добавили, что все госучреждения работают штатно. В регионе возможны ограничения мобильного интернета.

«Ряд предприятий Свердловской области ввел упреждающий режим реагирования на угрозу атаки БПЛА, предусматривающий эвакуацию их работников. На каждом производстве утвержден собственный алгоритм действий для соответствующих ситуаций», — сказано в сообщении.

Министерство обороны России не комментировало эти сведения.

Читайте также:

«Пламя» выжгло штурмовиков ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 октября

Отступление ВСУ, удары по России: что Путин сказал о ходе СВО

Меркель назвала виновных в начале СВО: полный список стран

«Везде огребут!» Киев грозит «контрнаступом»: откуда оружие, как ответит РФ