08 октября 2025 в 05:50

Отступление ВСУ, удары по России: что Путин сказал о ходе СВО

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 7 октября, в свой день рождения, провел совещание с военными в Северо-Западном федеральном округе. Что он сказал о ходе СВО, ударах Киева по мирным объектам РФ и отступлении ВСУ?

Как Путин оценил решение о начале СВО

Президент России подчеркнул, что решения, принятые в феврале 2022 года, были верными и своевременными. Он указал, что их правильность подтверждается реакцией жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

«Жители этих регионов подавляющим большинством проголосовали за свое будущее в составе России», — подчеркнул президент.

С начала 2025 года ВС РФ установили контроль над 212 населенными пунктами, сообщил Путин. Площадь этих территорий составляет около 5 тыс. квадратных километров.

Глава государства также отметил роль оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны в обеспечении успешных действий ВС РФ.

Что Путин сказал об ударах ВСУ по мирным объектам в России

Президент заявил, что Киев наносит удары по мирным объектам на территории России с целью продемонстрировать Западу наличие у Украины хоть каких-то успехов на фронте.

«Киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам», — подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что одной из главных целей российского руководства является обеспечение защиты граждан, стратегических и гражданских объектов от возможных угроз.

Что Путин сказал об отступлении ВСУ

Президент также провел оперативное совещание с членами Совета безопасности по возвращении в Москву из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин заслушал доклад главы Генштаба Валерия Герасимова. Президент рассказал об успехах России на фронте специальной военной операции. Он подчеркнул, что украинские войска отступают по всей линии соприкосновения.

«Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения», — отметил он.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин ежедневно поддерживает связь с военнослужащими, участвующими в специальной военной операции на передовой. В сентябре президент сообщил, что большинство российских бойцов стремятся к достижению целей этой операции.

