Путин рассказал, кому принадлежит стратегическая инициатива на фронте Путин: стратегическая инициатива на фронте принадлежит России

Россия обладает стратегической инициативой на фронте, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и Генштаба, командующими группировками войск в зоне СВО. ВС РФ удалось освободить порядка пяти тысяч квадратных километров территории, передает пресс-служба Кремля.

В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными Силами Российской Федерации. В этом году нами освобождено почти пять тысяч квадратных километров территории — 4900 — и 212 населенных пунктов, — отметил Путин.

Президент заявил, что решающую роль сыграли солдаты и офицеры России. Он попросил передать слова благодарности личному составу за ежедневное мужество и героизм. Также лидер отметил высокую роль ОПК в успехах РФ в СВО.

Ранее Путин заявил о важности Космических войск для защиты стратегических интересов государства. Глава государства также отметил их значительную роль в выполнении задач национальной космической программы и усилении обороноспособности.