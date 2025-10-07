Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 21:25

Путин рассказал, кому принадлежит стратегическая инициатива на фронте

Путин: стратегическая инициатива на фронте принадлежит России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия обладает стратегической инициативой на фронте, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и Генштаба, командующими группировками войск в зоне СВО. ВС РФ удалось освободить порядка пяти тысяч квадратных километров территории, передает пресс-служба Кремля.

В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными Силами Российской Федерации. В этом году нами освобождено почти пять тысяч квадратных километров территории — 4900 — и 212 населенных пунктов, — отметил Путин.

Президент заявил, что решающую роль сыграли солдаты и офицеры России. Он попросил передать слова благодарности личному составу за ежедневное мужество и героизм. Также лидер отметил высокую роль ОПК в успехах РФ в СВО.

Ранее Путин заявил о важности Космических войск для защиты стратегических интересов государства. Глава государства также отметил их значительную роль в выполнении задач национальной космической программы и усилении обороноспособности.

Владимир Путин
совещания
СВО
Минобороны РФ
