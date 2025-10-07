Кто из лидеров стран поздравил Путина с днем рождения, а кто саботировал?

Президент РФ Владимир Путин 7 октября отмечает 73-летие. Российский лидер получил поздравления от политиков из разных стран, однако некоторые саботировали день рождения коллеги. О ком идет речь, что ему пожелали?

Кто поздравил Путина

Первым из зарубежных лидеров президента России поздравил глава КНДР Ким Чен Ын.

«Мой самый дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые искренние и теплые поздравления со знаменательным днем рождения. <…> Пхеньян и Москва всегда будут вместе, а наша дружба будет вечной», — сказано в поздравлении.

Лидер КНДР отметил, что благодаря мудрому руководству и преданности Путина Россия демонстрирует свою силу как мировая держава. Он подчеркнул, что РФ является могущественным государством, которое играет ключевую роль в создании нового многополярного мира.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем поздравлении отметил, что принципиальность и верность долгу привели Путина к всенародному признанию в обществе и заставили зарубежных коллег уважать его.

«Российский народ прочно связывает с Вашим именем значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, рост авторитета и усиление роли России в мире», — заявил Лукашенко.

Поздравление коллеге направил и президент Абхазии Бадра Гунба, выразив благодарность за неизменную поддержку и внимание республике.

«При Вашем личном содействии и участии обеспечивается надежная безопасность нашей страны, реализуются масштабные и по-настоящему значимые проекты в социальной сфере, образовании, здравоохранении и инфраструктуре, открывающие новые возможности для устойчивого развития Республики Абхазия», — говорится в телеграмме Гунбы.

Из лидеров стран СНГ Путина также поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией», — говорится в сообщении пресс-службы Алиева.

Главу российского государства также поздравили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо, президент Республики Сербской Милорад Додик, король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа, президент Кубы Мигель Диас-Канель.

К настоящему моменту уже поступило около 30–40 поздравлений от коллег главы российского государства.

Кто не поздравил Путина с днем рождения

Официальных поздравлений в адрес Путина от властей стран, входящих в Европейский союз, не было. Воздержалось от этого и руководство Соединенных Штатов. Однако в графике российского лидера на сегодня множество телефонных разговоров с его зарубежными коллегами, говорил ранее журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. У Пескова уточнили, будет ли среди поздравляющих Путина президент США Дональд Трамп.

«Анонсировать ничего не буду. По итогам дадим вам сообщение», — сказал представитель Кремля.

Позже помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков уточнил, что разговор с Трампом 7 октября не планируется.

Не направляли поздравления коллеге и лидеры прочих недружественных России государств, включая Японию, Канаду, Великобританию и другие страны.

Как Путин отмечает день рождения

Помимо телефонных разговоров, Путин в день рождения проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, отметил Песков. При этом он добавил, что не знает о личных планах лидера на знаменательный день. По словам пресс-секретаря президента, внуки главы государства поздравляют его тепло и с любовью.

«Внуки поздравляют дедушку так же, как всех дедушек поздравляют внуки. Тепло и с любовью», — подчеркнул он.

