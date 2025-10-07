В России введут налог на тунеядство? Кто предложил, кто против, опыт СССР

В Совете Федерации предложили радикальную мысль: взимать деньги с безработных россиян. В чем проблема с этой идеей, появится ли в России налог на тунеядство, каков опыт СССР?
Кто предложил ввести налог на тунеядство в России, кого заставят заплатить
В ходе бюджетных слушаний спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обязать неработающих трудоспособных граждан платить за полисы обязательного медицинского страхования (ОМС).
Она подчеркнула: бюджет России на 2026–2028 годы формируется «сложно» — денег нет.
«Важнейшее значение приобретает актуализация бюджетных расходов и развитие доходной базы. Необходимо сегодня разрабатывать новые источники доходов, я бы сказала уже глубинного залегания», — объявила Матвиенко.
Одним из таких источников может стать оптимизация расходов на медицину. Спикер Совфеда предложила безработным россиянам платить «в среднем» 45 тыс. руб. в год за полис ОМС.
«Я считаю, любой здоровый человек 45 тысяч в год может заплатить, эти небольшие такие, неколоссальные средства», — заявила она.
По ее словам, в одной только Москве есть 700 тысяч «молодых, здоровых, работоспособного возраста, [которые] нигде не работают» россиян, а это означает или «теневую занятость», или тунеядство.
В Сети предложение Матвиенко восприняли мрачно.
«Похоже, бесплатная медицина в России скоро тоже все. Это вдвойне иронично на фоне вечно пустой болтовни про демографию. Это вы домохозяек еще хотите и бесплатной медицинской помощи лишить? Потом будут ныть, что никто в России не рожает», — заявил автор Telegram-канал «Под лед» журналист Свят Павлов.
Идеи ввести в России некий налог на тунеядство появляются регулярно: так, в мае 2016 года о таком предложении упоминал замглавы Минтруда Андрей Пудов, он заявил, что «обсуждается» введение налога для трудоспособных, но не работающих граждан. В мае 2024 года депутат Думы Томска от «Единой России» Екатерина Собканюк пошла дальше и предложила создать трудовые лагеря для тунеядцев, которые являются «червями на нашем теле».
«Коллеги, ну почему вы смеетесь? Если на стройке нет бетонщиков, арматурщиков, сварщиков, электриков не хватает», — возмутилась Собканюк.
Кто выступил против налога на тунеядство, аргументы
В 2025 году вопрос введения налога на тунеядство вновь начал обсуждаться в СМИ, после того как в апреле стало известно, что кабмин подготовил «план мероприятий по противодействию нелегальной занятости в России», в рамках которого будут выявляться тунеядцы — неработающие граждане трудоспособного возраста.
В июле телефонный опрос ВЦИОМ показал, что более половины (59%) респондентов не поддерживают введение такого налога. Значительную поддержку он находит только у старшего поколения.
Telegram-канал «Черный лебедь» указал на очевидные проблемы предложения Матвиенко: прежде всего бесплатная государственная медицинская помощь гарантируется статьей 41 Конституции России. Кроме того, среди неработающих — большое количество женщин-домохозяек, которые отвечают за весь быт в своих семьях. Наконец, далеко не все безработные пользуются бесплатной медицинской помощью: за что в таком случае они должны платить?
Инициативы, подобные введению налога на тунеядство, неприемлемы в России, поскольку негативно воспринимаются в обществе, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что безработица в РФ сейчас на минимальном уровне, а многие люди, не имеющие работы, сталкиваются с проблемами в ее поиске, а не тунеядствуют.
«Они не могут найти работу. Они что, тунеядцы? Или они не могут официально устроиться, работают у работодателя неофициально, потому что другого выхода просто нет», — высказался Нилов.
При этом маргиналы, не имеющие работы, просто не станут платить этот налог, уверен Нилов.
Возрождение налога на тунеядство является пережитком прошлого, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков также не поддержал идею. При этом, по его словам, если взрослый человек, не имеющий противопоказаний к труду, не работает, государство имеет право задать ему вопрос: «А почему?»
Где наказывают за тунеядство, сколько там платят
В Советском Союзе действовал «Закон о злостном уклонении от выполнения решения о трудоустройстве» и ст. 209 УК СССР, которые позволяли выселять тунеядцев в спецпоселения и конфисковывать их имущество. Тунеядцами считались не только бездельники, но и лица, занимавшиеся теневыми, незаконными видами деятельности либо жившие за счет нетрудовых доходов. Тунеядство декриминализовали после распада СССР.
В Белоруссии иждивенчество вновь было криминализовано в апреле 2015 года декретом президента Александра Лукашенко: тунеядцы (в том числе постоянно проживающие в стране иностранцы и лица без гражданства) должны ежегодно уплачивать в казну сбор в размере 20 базовых величин (20,4 тыс. российских рублей). Кроме того, граждан из списка тунеядцев обязали платить за ЖКХ по повышенному тарифу.
