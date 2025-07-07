«Негативный шлейф»: в ГД раскритиковали идею ввести налог на тунеядство

Инициативы, подобные введению налога на тунеядство, неприемлемы в России, поскольку негативно воспринимаются в обществе, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, у этого термина уже сложился отрицательный шлейф, а многие граждане, не имеющие работы, сталкиваются с объективными трудностями, а не уклоняются от труда.

Я отрицательно отношусь к возвращению налога на тунеядство и знаю, что людьми негативно воспринимаются любые дополнительные налоги. Считаю, что вообще нет смысла обсуждать и злить людей. Что такое налог на тунеядство? У этого термина есть определенный негативный шлейф. У нас многие люди сегодня хотят, готовы работать даже с учетом потребностей рынка труда. Они не могут найти работу. Они что, тунеядцы? Или они не могут официально устроиться, работают у работодателя неофициально, потому что другого выхода просто нет, — высказался Нилов.

По его словам, маргинальные группы, ведущие асоциальный образ жизни, не смогут платить такой налог. Также он подчеркнул, что в России официально зафиксирована крайне низкая безработица.

У нас в РФ сегодня уникальная ситуация на рынке труда — крайне низкая безработица. А если вводить налог на тунеядство в отношении лиц, которые ведут асоциальный образ жизни, то где вы с них будете брать средства, какие налоги они будут платить? Живут там бродяги на свалках, на вокзалах, как с них брать налоги? — резюмировал Нилов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что возрождение налога на тунеядство является пережитком прошлого. Она отметила, что в советское время существовали специальные комиссии, которые следили за тем, чтобы граждане не проводили время без дела.