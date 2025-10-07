Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 22:18

Путин раскрыл печальное положение ВСУ на фронте

Путин: ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Несмотря на попытки сопротивления, Вооруженные силы Украины отступают, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и Генштаба. Это происходит по всей линии фронта, цитирует его пресс-служба Кремля.

Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения, — сказал он.

Ранее глава государства отметила, что решения, принятые в феврале 2022 года, были верными. Он подчеркнул, что желание жителей Донбасса и Новороссии связать свое будущее с Россией это доказало. Путин напомнил, что 30 сентября повсеместно отмечался день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Новые регионы добровольно вошли в состав страны.

До этого президент отметил, что Киев наносит удары по мирным объектам на российской территории, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи своим западным покровителям. В ходе встречи глава государства оценил оперативную обстановку на фронтах.

Также Путин в ходе совещания подчеркнул, что Россия обладает стратегической инициативой на фронте. По словам президента, ВС РФ удалось освободить порядка пяти тысяч квадратных километров территории.

