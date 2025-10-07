Путин раскрыл цель атак Киева по мирным объектам России

Киев наносит удары по мирным объектам на российской территории, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи своим западным покровителям, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и Генштаба. В ходе встречи глава государства также оценил оперативную обстановку на фронтах, передает пресс-служба Кремля.

На этом фоне киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам, — констатировал он.

Также Путин в ходе совещания подчеркнул, что Россия обладает стратегической инициативой на фронте. По словам президента, ВС РФ удалось освободить порядка пяти тысяч квадратных километров территории.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер провел свой 73-й день рождения в Санкт-Петербурге, где посетил Петропавловский собор и провел совещание с военным командованием. Президент возложил цветы к гробнице Петра I и пообщался с настоятелем храма, сообщил он.