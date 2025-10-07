Путин оценил решения, принятые в 2022 году Путин назвал своевременными решения, принятые в феврале 2022 года

Решения, принятые в феврале 2022 года, были верными, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с командующими группировками войск. Он подчеркнул, что желание жителей Донбасса и Новороссии связать свое будущее с Россией это доказало.

Глава государства напомнил, что 30 сентября повсеместно отмечался день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Новые регионы добровольно вошли в состав страны.

Жители этих регионов подавляющим большинством проголосовали за свое будущее в составе России, и это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными, — сказал Путин.

До этого президент отметил, что Киев наносит удары по мирным объектам на российской территории, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи своим западным покровителям. В ходе встречи глава государства оценил оперативную обстановку на фронтах.

Также Путин в ходе совещания подчеркнул, что Россия обладает стратегической инициативой на фронте. По словам президента, ВС РФ удалось освободить порядка пяти тысяч квадратных километров территории.