08 октября 2025 в 11:07

«Террористам закон не писан»: депутат об атаке ВСУ на Белгород

Депутат Колесник: атакой на Белгород ВСУ показали свою террористическую сущность

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Нападением на Белгород Вооруженные силы Украины продемонстрировали свою террористическую сущность, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, ВСУ наносят удары по мирному населению из-за неудач на фронте.

Украина перестала скрывать свою террористическую сущность. На поле боя у них развал, решили отыграться на мирных людях. Это позорище — бить по гражданским. Но террористам закон не писан. С ними переговоры не ведут. Об этом говорит мировая практика, а не только российская. Террористов уничтожают, — подчеркнул Колесник.

Ранее стало известно, что в результате попадания снаряда ВСУ в жилой дом в селе Мощеное Грайворонского района Белгородской области, пострадали мирные жители. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, ранения получила четырехлетняя девочка, женщина и мужчина.

До этого стало известно, что после ракетного обстрела поселка Маслова Пристань Белгородской области погибли три человека. Кроме того, по словам Гладкова, было разрушено здание социального объекта.

