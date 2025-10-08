«Террористам закон не писан»: депутат об атаке ВСУ на Белгород

Нападением на Белгород Вооруженные силы Украины продемонстрировали свою террористическую сущность, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, ВСУ наносят удары по мирному населению из-за неудач на фронте.

Украина перестала скрывать свою террористическую сущность. На поле боя у них развал, решили отыграться на мирных людях. Это позорище — бить по гражданским. Но террористам закон не писан. С ними переговоры не ведут. Об этом говорит мировая практика, а не только российская. Террористов уничтожают, — подчеркнул Колесник.

Ранее стало известно, что в результате попадания снаряда ВСУ в жилой дом в селе Мощеное Грайворонского района Белгородской области, пострадали мирные жители. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, ранения получила четырехлетняя девочка, женщина и мужчина.

До этого стало известно, что после ракетного обстрела поселка Маслова Пристань Белгородской области погибли три человека. Кроме того, по словам Гладкова, было разрушено здание социального объекта.