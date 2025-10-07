В Кремле рассказали, к чему приведет поставка Украине ракет Tomahawk Песков: поставка Украине ракет Tomahawk может привести к эскалации

Поставка Украине американских ракет Tomahawk может стать серьезным витком эскалации, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что эти снаряды не изменят для ВСУ положение дел в зоне конфликта. При этом, по словам пресс-секретаря президента, которые приводит ТАСС, опасность заключается в том, что ракеты могут быть переданы Киеву в ядерном исполнении.

Это будет серьезный виток эскалации, который, вместе с тем, не сможет поменять положение дел на фронтах для киевского режима, — сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет понять, как Киев планирует использовать ракеты Tomahawk. По словам главы Белого дома, им уже принято решение о передаче Украине данного вида вооружения.

До этого президент РФ Владимир Путин отметил, что если Вашингтон примет решение о поставке Tomahawk украинской стороне, то это может навредить отношениям США и России. Он добавил, что те позитивные тенденции, которые наметились между сторонами, могут получить урон. В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что крылатые ракеты «Калибр», стоящие на вооружении России, превосходят американские Tomahawk в мощности по дальности полета.