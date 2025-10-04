«Должны осознавать»: стало известно, до чьих границ достанут ракеты России

Новые высокотехнологичные виды вооружений, о которых заявил российский президент Владимир Путин, создают серьезную угрозу для западных приграничных регионов Украины, сообщил военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов в комментарии «МК». По его словам, в зоне риска находятся объекты у границ Польши, Румынии, Молдавии, Венгрии и Словакии, а российские войска теперь обладают достаточным количеством ракет для ударов по таким целям.

В первую очередь те, которые находятся в глубоком тылу — у польской, румынской, молдавской границ, у границ Венгрии и Словакии. То есть по всему периметру натовских стран, которые сейчас помогают Украине. Если мы раньше наносили удары по таким объектам редко и очень осторожно, исходя из того, что, может быть, не всегда хватало ракет оперативно-тактического или оперативного назначения, то сейчас у нас их достаточно. Они это должны хорошо осознавать, — высказался эксперт.

Ранее Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал о развитии российского военного арсенала. Президент с юмором отозвался о названии ракеты «Орешник», подчеркнув параллельно наличие у государства различных современных видов вооружения. Глава государства также анонсировал возможное создание новых гиперзвуковых систем, подтвердив выполнение всех ранее намеченных программ в этой сфере.

Кроме того, российский лидер в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал возможные передачи крылатых ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины. Президент России отметил, что это оружие, несмотря на свою мощь и опасность, не сможет изменить текущее положение на фронте.