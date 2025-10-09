Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 01:56

Раскрыто, на что «напорется» работодатель за отзыв сотрудника из отпуска

ОП предупредила о штрафах до 50 тыс. рублей за отзыв сотрудников из отпуска

Работники в офисе

Работодателям, которые принудительно отзывают сотрудников из отпуска, грозят существенные штрафы, заявил в беседе с ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров. Согласно трудовому законодательству, отзыв возможен только с добровольного согласия работника.

Работодателю необходимо понимать, что если сотрудник отказывается прервать свой отпуск, то это нельзя рассматривать как нарушение трудовой дисциплины, — указано в сообщении.

Как пояснил эксперт, за нарушение установленных норм предусмотрена административная ответственность по статье 5.27 КоАП РФ. Размер штрафа для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составляет от 1 до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей.

Особой защитой пользуются несовершеннолетние работники, беременные женщины и лица, занятые на вредных производствах, — их отзыв из отпуска законодательно запрещен. Отозвать работника можно только из основного ежегодного или дополнительного отпуска, в то время как учебные отпуска и отпуска за свой счет не подлежат прерыванию.

При этом трудовой кодекс не предусматривает компенсационных выплат работникам за досрочное прерывание отдыха, что дополнительно подчеркивает добровольный характер такой процедуры. Работодателям следует тщательно соблюдать установленные нормы во избежание административной ответственности.

Ранее сообщалось, что задержка зарплаты на срок более 15 дней дает сотруднику законное основание прекратить работу. При этом необходимо письменно уведомить руководство о приостановке трудовой деятельности.

сотрудники
отпуски
работодатели
эксперты
