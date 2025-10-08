Эксперт рассказала, на какой день задержки зарплаты можно не работать

Задержка зарплаты на срок более 15 дней дает сотруднику законное основание прекратить работу, заявила HR-директор Юлия Санина в беседе с RT. По ее словам, только необходимо письменно уведомить руководство о приостановке трудовой деятельности.

В случае если зарплата не выплачивается более 15 дней, сотрудник имеет право, предварительно письменно сообщив об этом руководству (согласно ст. 142 ТК России), не выходить на работу и приостановить свою деятельность до тех пор, пока вся задолженность не будет погашена, — отметила Санина.

Собеседница добавила, что сотрудник, пропустивший работу из-за задержки зарплаты, обязан выйти не позже следующего дня после получения уведомления о ее выплате в день возвращения. При этом покидать рабочее место без разрешения запрещено госслужащим, сотрудникам силовых структур, работникам жизнеобеспечения и тем, кто обслуживает опасные производства и оборудование.

