Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 10:29

Эксперт рассказала, на какой день задержки зарплаты можно не работать

HR-директор Санина: задержка заработной платы на 15 дней дает право не работать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Задержка зарплаты на срок более 15 дней дает сотруднику законное основание прекратить работу, заявила HR-директор Юлия Санина в беседе с RT. По ее словам, только необходимо письменно уведомить руководство о приостановке трудовой деятельности.

В случае если зарплата не выплачивается более 15 дней, сотрудник имеет право, предварительно письменно сообщив об этом руководству (согласно ст. 142 ТК России), не выходить на работу и приостановить свою деятельность до тех пор, пока вся задолженность не будет погашена, — отметила Санина.

Собеседница добавила, что сотрудник, пропустивший работу из-за задержки зарплаты, обязан выйти не позже следующего дня после получения уведомления о ее выплате в день возвращения. При этом покидать рабочее место без разрешения запрещено госслужащим, сотрудникам силовых структур, работникам жизнеобеспечения и тем, кто обслуживает опасные производства и оборудование.

Ранее заместитель главы Московской федерации профсоюзов Сергей Чиннов заявил, что ежегодный оплачиваемый отпуск россиян должен быть увеличен с 28 до 35 календарных дней. По его словам, такая мера необходима для восстановления сил и сохранения здоровья работников. Представитель профсоюза добавил, что сегодня многие сотрудники проводят на работе по 12–16 часов в день.

зарплаты
сотрудники
деньги
премии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД раскрыли, повлияет ли на СВО передача ВСУ Tomahawk
Военный эксперт рассказал, как спасти приграничные районы от обстрелов ВСУ
Легендарный французский артист балета скончался на 81-м году жизни
Раскрыто имя первого долларового миллиардера среди футболистов
В российский регион не пустили груз сухофруктов из Казахстана
Более 40 человек погибли на буддистском фестивале в Азии
Гордон назвал Пугачеву главной «мафиозницей»
Вступившего в «Азов» подростка задержали в Красноярске
В России может появиться новый налоговый вычет
Появились подробности убийства на Кременчугской улице в Петербурге
Пранкеры Вован и Лексус обвели вокруг пальца бывшего посла США
Автограф Гагарина продали за сумму свыше полутора миллионов рублей
Человеческие останки обнаружили во время земляных работ в Петербурге
Как убрать царапины с экрана телефона: проверенные методы
Как измерить размер кольца без примерки: проверенные способы
«Сердце русского солдата»: в Госдуме напомнили о важности связи поколений
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 октября: где сбои в России
Рецепты традиционной белорусской кухни: вкусно и по-домашнему
Дерилово, Купянск, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 октября
Бывший главком ВСУ начал собирать сторонников перед президентскими выборами
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.