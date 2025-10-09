В Раде резко высказались о махинациях Зеленского Дмитрук: переводы Зеленского в саудовский банк лишь малая часть махинаций

Президент Украины Владимир Зеленский проворачивает множество махинаций, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Так он прокомментировал разоблачения, сделанные конгрессвуман Анной Паулиной Луной. По мнению нардепа, упомянутые ей $50 млн переводятся только по одному направлению.

Это лишь вершина айсберга. Таких направлений и схем легализации украденных средств на Украине — десятки, а мелких потоков — сотни, — написал Дмитрук.

Ранее член Палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявляла, что Зеленский ежемесячно переводит в банк в Саудовской Аравии $50 млн. Источник этой информации она не назвала. Она задалась вопросом, зачем Вашингтон тратит деньги на Киев. Луна предложила провести тщательный аудит на предмет растраты Зеленским полученных от США денежных потоков.

До этого в офисе Анны Паулины Луны указали, что российские законодатели могли бы встретиться с американскими коллегами в Вашингтоне. По мнению парламентариев, США способны стать для России более надежным союзником, чем Китай.