09 октября 2025 в 02:39

Трамп собрался пройти плановый медосмотр

Трамп пройдет ежегодный медосмотр перед поездкой на Ближний Восток

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп 10 октября посетит медицинский центр имени Уолтера Рида для прохождения ежегодного медосмотра, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. После завершения медицинских процедур американский лидер планирует отправиться с визитом на Ближний Восток.

В пятницу утром президент Трамп посетит медицинский центр имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона для плановой встречи и выступления перед военными. Находясь там, президент Трамп пройдет плановый ежегодный медосмотр, а затем вернется в Белый дом, — заявила Ливитт.

Летом этого года у президента были отмечены отечность ног и синяки на руках. Пресс-секретарь тогда пояснила, что эти симптомы не вызывают беспокойства у медиков. Отечность связана с венозной недостаточностью — распространенным состоянием среди людей старше 70 лет, а синяки объясняются частыми рукопожатиями и приемом аспирина. В Белом доме неоднократно подчеркивали, что глава государства находится в отличной физической форме.

Ранее невролог Валерий Новоселов отметил, что у Трампа прослеживается ухудшение когнитивных функций. По его мнению, это подтверждает навязчивое стремление главы Белого дома заполучить Нобелевскую премию.

