09 октября 2025 в 02:20

Россиянам раскрыли важный нюанс установки видеокамеры в подъезде

Эксперт по ЖКХ Бондарь: камеры в подъезде можно установить без согласия соседей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Установку видеокамеры в подъезде можно осуществить без согласия жильцов дома, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Однако, по его словам, следует избегать направления объектива на соседскую дверь, чтобы не нарушать частную жизнь.

В жизни многоквартирного дома существует множество ситуаций, в которых у жильцов возникает сомнение, стоит ли обсуждать свои планы или действия с соседями. Однако есть достаточное количество аспектов, где такие предположения являются излишними и даже мешают быстрому и эффективному решению бытовых вопросов. Например, установка видеокамеры в подъезде часто воспринимается как требующая всеобщего одобрения. На самом деле, если камера расположена в месте общего пользования, например на лестничной площадке, и ее объектив не направлен на двери соседских квартир, согласие остальных жильцов не требуется, — отметил Бондарь.

Эксперт добавил, что это считается законным действием, потому что не нарушает приватности окружающих. По его словам, установка видеодомофона или дверного звонка является личным делом владельца квартиры и не касается общедомового имущества.

Ранее эксперт в области разрешения споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев заявил, что соседи могут потребовать демонтажа наружного блока кондиционера, если нет согласия двух третей собственников многоквартирного дома на его установку. По его словам, такое требование допустимо даже в случае, если внешний вид кондиционера не нравится одному из жильцов.

соседи
видеокамеры
Россия
ЖКХ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
