06 октября 2025 в 14:22

Солдату «Азова» огласили приговор за убийство мирного жителя

В ДНР солдата «Азова» приговорили к 22 годам колонии за убийство мирного жителя

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Суд в Донецке приговорил члена группировки «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Максима Дацко к 22 годам колонии строгого режима за расстрел мирного жителя, сообщили в региональной прокуратуре. Преступление было совершено в 2022 году в Мариуполе.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Дацко к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима,сообщили в ведомстве.

Суд установил, что в марте 2022 года Дацко, выполняя ранее полученный приказ командира, автоматной очередью расстрелял двигавшийся автомобиль, в котором находился мирный житель. После того как машина остановилась, он подошел и убедился в том, что водитель мертв. Боевика признали виновным по статьям 105 и 356 УК РФ, «Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти» и «Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории».

Ранее российские военные уничтожили в районе Клебан-Быкского водохранилища 10 заблокированных боевиков «Азова» и штурмовой бригады «Лють». Противник отказался сложить оружие и был ликвидирован на месте.

ДНР
Азов
военные преступления
расстрелы
