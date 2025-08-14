Российская фигуристка возвращается на лед через неделю после родов Фигуристка Трусова вернется на лед через неделю после родов

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) сообщила в своем Telegram-канале, что собирается вернуться на лед через неделю после рождения ребенка. Спортсменка стала мамой 6 августа. У нее родился сын, которого она назвала Михаилом.

Мама и Макар (супруг Макар Игнатов. – NEWS.ru) помогают мне всю неделю, но у меня все равно ощущение, что я ничего не успеваю. Адаптироваться к режиму Миши сложно, но я стараюсь. Иногда даже получается немного поспать! — поделилась фигуристка.

Трусова сообщила, что постепенно привыкает к новому ритму жизни и уже завтра планирует вернуться на лед. По ее словам, тренировка может продлиться около 20–30 минут, если позволит самочувствие.

Роды фигуристки прошли в элитной московской клинике «Лапино». За несколько недель до этого пара выбрала для будущего события палату «Центр домашнего акушерства» с уютным интерьером и двуспальной кроватью.

Ранее бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова поздравила Трусову и Игнатова с рождением сына. Она пожелала малышу здоровья и скорейшего восстановления матери. Фигуристка надеется, что сын пойдет по стопам родителей.