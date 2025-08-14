Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 18:50

Российская фигуристка возвращается на лед через неделю после родов

Фигуристка Трусова вернется на лед через неделю после родов

Александра Игнатова (Трусова) Александра Игнатова (Трусова) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) сообщила в своем Telegram-канале, что собирается вернуться на лед через неделю после рождения ребенка. Спортсменка стала мамой 6 августа. У нее родился сын, которого она назвала Михаилом.

Мама и Макар (супруг Макар Игнатов. – NEWS.ru) помогают мне всю неделю, но у меня все равно ощущение, что я ничего не успеваю. Адаптироваться к режиму Миши сложно, но я стараюсь. Иногда даже получается немного поспать! — поделилась фигуристка.

Трусова сообщила, что постепенно привыкает к новому ритму жизни и уже завтра планирует вернуться на лед. По ее словам, тренировка может продлиться около 20–30 минут, если позволит самочувствие.

Роды фигуристки прошли в элитной московской клинике «Лапино». За несколько недель до этого пара выбрала для будущего события палату «Центр домашнего акушерства» с уютным интерьером и двуспальной кроватью.

Ранее бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова поздравила Трусову и Игнатова с рождением сына. Она пожелала малышу здоровья и скорейшего восстановления матери. Фигуристка надеется, что сын пойдет по стопам родителей.

Александра Трусова
роды
фигурное катание
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Покровск, Доброполье, прорыв: ситуация на фронтах СВО вечером 14 августа
Члена совдира Ашинского метзавода уличили в нечестном заработке
Журналистам из РФ предложили расположиться на стадионе во время саммита
В Петербурге спустили на воду новейший фрегат «Адмирал Амелько»
В Сети восхитились внешностью сына Жанны Фриске
В США рассекретили письма о сфабрикованном вмешательстве России в выборы
Восемь лет колонии и 100 млн штрафа: за что посадят Илью Варламова?
Мэр Белгорода раскрыл правду о фейках насчет эвакуации и бомбоубежищ
В России осудили начальника украинского СИЗО в Сумах
Врачи убили ребенка, используя нестандартную методику при оказании помощи
Атака ВСУ на спортивную арену в Белгороде попала на видео
«Мы знаем»: солдаты ВСУ дроном угрожали семье бойца СВО
Продюсер «Фишера» оценил шансы Лорен Санчес сняться в фильме о Бонде
Правительство отменило требование о продаже валютной выручки экспортерами
Cтрашнее «Орешника»: Россия испытает новую ядерную ракету против ВСУ
Глава ЛНР раскрыл, почему ВСУ нарастили удары по региону перед саммитом
«С возвращением, мужики!»: Аксенов раскрыл число обменянных крымчан
Встреча с ядовитым растением едва не стоила жизни четырехлетней девочке
Бездомных прогнали с улиц Анкориджа перед встречей Путина и Трампа
Сын Байдена одной фразой ответил на возмущения жены Трампа
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.