06 августа 2025 в 18:23

«Родила!»: фигуристка Трусова впервые стала мамой

Фигуристка Трусова родила сына в московском госпитале «Лапино»

Александра Трусова

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) впервые стала мамой. В своем Telegram-канале она сообщила, что родила сына. Отмечается, что роды олимпийской чемпионки прошли в элитной клинике «Лапино» в Москве. В это время супруг спортсменки находился рядом с ней и поддерживал.

Еще утром 6 августа спортсменка выложила в личный блог видео с подписью: «Если вы видите это — мы в роддоме. Пожелайте нам удачи». А уже вечером, в 18:18 мск в канале 21-летней фигуристки появилась короткая запись: «Родила!».

За несколько недель до родов будущие родители приехали в больницу, чтобы убедиться, что все пройдет хорошо. Девушка выбрала палату, которая называется «Центр домашнего акушерства». Интерьер в палате выполнен в бежевых тонах, есть ванна для релаксации, а вместо больничной койки — двуспальная кровать.

Ранее Игнатова заявила, что из-за беременности берет паузу в карьере. По словам фигуристки, ее не увидят на льду до ноября 2025 года. Также спортсменка выразила благодарность всем поклонникам и друзьям за поддержку.

