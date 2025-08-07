«Продолжение династии»: Радионова предрекла сыну Трусовой судьбу фигуриста

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова поздравила Макара Игнатова и Александру Игнатову (Трусову) с рождением сына. В разговоре с Metaratings она пожелала ребенку здоровья. Радионова предположила, что сын Игнатова и Трусовой тоже может стать фигуристом.

Желаю Саше скорейшего восстановления после родов и здоровья малышу. Уверена, они с Макаром будут прекрасными родителями. Знаю, как ответственно Саша подходила к процессу беременности и родов. Было бы круто, если бы их сын тоже стал фигуристом. Думаю, родители будут отталкиваться от его желания. Если сын Игнатовых станет фигуристом, это будет классное продолжение династии. Думаю, ребенок сам решит, — сказала Радионова.

Ранее Трусова впервые стала мамой. В своем Telegram-канале она сообщила, что родила сына. Отмечается, что роды прошли в элитной клинике «Лапино» в Москве. В это время супруг фигуристки находился рядом с ней и поддерживал.

Еще утром 6 августа спортсменка выложила в личный блог видео с подписью: «Если вы видите это, мы в роддоме. Пожелайте нам удачи». А уже вечером, в 18:18 мск, в канале 21-летней фигуристки появилась короткая запись: «Родила!»