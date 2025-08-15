Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 11:12

Раскрыты причины интереса женщин к триллерам

Психолог Базарова: женщины смотрят триллеры, чтобы спрятаться от реальности

Интерес к триллерам у женщин объясняется желанием спрятаться от реальности, заявила руководитель Московской школы практической психологии Московского института психоанализа Гули Базарова. По ее словам, переданным НСН, экранные ужасы помогают адаптироваться к стрессам современности.

Для того чтобы быть морально готовыми к окружающей нас смерти, нужна смерть виртуальная или экранная. <…> Раньше все переживали, что те, кто смотрит триллеры, будут более жестокими, но подтверждений этому в исследованиях на сегодняшний день нет. Кто-то, наоборот, благодаря этому снимает свою внешнюю агрессию, — отметила Базарова.

Ранее невролог Павел Евдокименко заявил, что хронический стресс может вызывать боль и воспаление в суставах. Чтобы снять напряжение, он рекомендовал больше двигаться, гулять, плавать или заниматься активными видами спорта. По его словам, полезно также посещать концерты или спортивные матчи.

До этого редактор художественной литературы Анна Данилина заявила, что европейские сказки «Красная Шапочка», «Золушка», «Русалочка», «Гензель и Гретель» могут травмировать ребенка. Среди русских народных сказок также встречаются произведения, которые способны напугать детей, например «Морозко».

