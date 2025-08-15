Раскрыты причины интереса женщин к триллерам

Интерес к триллерам у женщин объясняется желанием спрятаться от реальности, заявила руководитель Московской школы практической психологии Московского института психоанализа Гули Базарова. По ее словам, переданным НСН, экранные ужасы помогают адаптироваться к стрессам современности.

Для того чтобы быть морально готовыми к окружающей нас смерти, нужна смерть виртуальная или экранная. <…> Раньше все переживали, что те, кто смотрит триллеры, будут более жестокими, но подтверждений этому в исследованиях на сегодняшний день нет. Кто-то, наоборот, благодаря этому снимает свою внешнюю агрессию, — отметила Базарова.

