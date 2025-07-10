Отмена санкций, уход Винер, молчание Вяльбе: как Дегтярев изменил спорт РФ

Министру спорта и главе Олимпийского комитета РФ (ОКР) Михаилу Дегтяреву исполнилось 44 года. Как он реформирует российский спорт, почему критикует бывших чиновников, что говорит о Международном олимпийском комитете (МОК) и санкциях в адрес отечественных атлетов — в материале NEWS.ru.

Чем известен министр спорта России Дегтярев

Дегтярев родился в Куйбышеве (ныне Самара) в 1981 году. С 7 до 19 лет он занимался фехтованием. Дегтярев рассказывал, что стал пятым номером юниорской сборной России, но из-за аппендицита завершил спортивную карьеру. Он выступал на чемпионатах города и области, был призером всероссийских соревнований. В сезоне-2008/09 будущий министр выполнил норматив мастера спорта России.

В 2003-м Дегтярев вступил в партию «Единая Россия». 4 июля 2004 года он был избран депутатом Самарской городской думы от Октябрьского избирательного округа № 9. Дегтярев баллотировался в порядке самовыдвижения и получил на выборах более 33% голосов избирателей.

В 2005 году он вступил в ЛДПР и стал помощником депутата Госдумы Владимира Жириновского по работе в Самарской области. 8 октября 2006-го Дегтярев принимал участие в выборах мэра Самары от ЛДПР. Будущий министр занял восьмое место среди 18 кандидатов.

С 2011-го по 2020-й Дегтярев был депутатом Госдумы. В 2013 году ЛДПР выдвинула его на выборы мэра Москвы. По итогам голосования он получил 2,86% голосов и занял пятое место. В 2018 году Дегтярев вновь участвовал в выборах градоначальника и расположился на четвертой строчке.

С 2016-го по 2020-й он возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. За время работы в Госдуме Дегтярев поучаствовал в разработке 166 законопроектов, которые, в частности, были связаны с повышением ответственности за склонение к допингу и направлением части выручки букмекеров на развитие спорта.

20 июля 2020 года указом президента РФ Владимира Путина Дегтярева назначили врио губернатора Хабаровского края. Он сменил Сергея Фургала, снятого с должности в связи с утратой доверия главы государства.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром спорта Михаилом Дегтяревым Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

19 сентября 2021 года Дегтярев одержал победу на досрочных выборах губернатора Хабаровского края с результатом 56,77% голосов.

11 мая 2024-го премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на пост руководителя Минспорта. Спустя три дня Путин подписал указ о его назначении на эту должность. С октября 2024-го Дегтярев также является главой ОКР.

Что изменилось в российском спорте при Дегтяреве

Вступив в должность, Дегтярев призвал привести в порядок учебные корпуса, спортивные объекты и общежития профильных вузов и училищ, а также утвердить статус тренера на государственном уровне. Еще одним важным направлением работы он назвал развитие сотрудничества с дружественными странами. По словам министра, государству важно поддержать участие российских спортсменов в международных состязаниях и развивать лиги.

«При этом зрелищность соревнований должна расти, это позволит вовлечь миллионы наших граждан в спортивную жизнь страны и в занятия спортом. Трансляции с российских чемпионатов в клубных турнирах должны звучать „из каждого утюга“ и быть на самом высоком уровне», — подчеркнул Дегтярев.

Министр также обратил внимание на деятельность частных организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги. По его словам, государству необходимо ввести лицензирование или аккредитацию работающих специалистов. Глава Минспорта также выступил за отмену взносов на соревнования для детей.

Олег Белозеров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После назначения Дегтярева министром были объединены федерации спортивной и художественной гимнастики. Новую организацию возглавил глава РЖД Олег Белозеров. В состав одной структуры под руководством председателя комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по производству и рынку удобрений Дмитрия Мазепина вошли федерации по водным видам спорта.

Дегтярев объяснил эти решения необходимостью укрепления управленческой модели и соответствия международным стандартам. Министр также подписал приказ о восстановлении государственной аккредитации Федерации тяжелой атлетики России.

18 июня Совет Федерации одобрил закон о создании Российского спортивного фонда. Финансирование предусматривается за счет целевых отчислений от букмекеров, добровольных взносов, пожертвований и других законных источников. Деньги фонда будут получать спортивные федерации и профессиональные лиги. Эти средства будут направлены исключительно на развитие детско-юношеского, массового и адаптивного спорта.

Кто из спортивных руководителей лишился поста с приходом Дегтярева

Предшественник Дегтярева на посту главы ОКР Станислав Поздняков покинул должность 15 октября 2024 года. Он выступал против участия российских спортсменов под нейтральным флагом на Олимпиаде в Париже. Кроме того, чиновник назвал отечественных теннисистов командой иноагентов.

Дегтярев придерживается противоположной точки зрения. Он заявил, что российских атлетов нельзя считать предателями и иноагентами из-за того, что они выступают в нейтральном статусе. Дегтярев пообещал поддерживать спортсменов в любой ситуации.

1 октября 2024 года Ирина Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, который занимала 16 лет. В декабре тренер заявила в интервью YouTube-каналу «Респиратор Бабушкина», что никогда не сравнивала отечественных олимпийцев, выступавших на Играх в нейтральном статусе, с командой бомжей.

«Это неправда. Я просто повторила то, что сказала мэр города Парижа. Она сказала, что они должны выступать как люди без родины, как люди-беженцы. А уже перефразировали наши прекрасные журналисты на слово "бомжи», — сказала Винер.

Владимир Сальников Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Экс-президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников выступал против участия пловцов на Олимпиаде без флага и гимна России. Спортсмены в полном составе не поехали в Париж. Однако в декабре после смены руководителя федерации российские пловцы приняли участие в нейтральном статусе на чемпионате мира в Будапеште. Спортсменам удалось побить мировой рекорд в комбинированной эстафете 4×100 метров, а Мирон Лифинцев завоевал пять золотых медалей. Сальников похвалил пловцов за высокие результаты на мировом первенстве.

В сентябре прошлого года президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила в интервью NEWS.ru, что «если бы мы кинули бомбу на Лондон», то Россию вернули бы на международные турниры. После смены руководства российского спорта она больше не делала подобных заявлений.

«Она (Вяльбе. — NEWS.ru) скорректировала свою линию поведения. Это говорит о том, что она прислушивается к позиции министра, президента Олимпийского комитета России. Любые заявления конфронтационного характера от спортивных функционеров делу не помогают», — говорил Дегтярев.

Как Дегтярев раскритиковал спортивных чиновников

Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Дегтярев заявил, что бывшие спортивные чиновники прикрывались международными санкциями и списывали на них собственные ошибки. По его словам, ограничения в адрес российских спортсменов стали для них отличным оправданием.

«Для старой спортивной управленческой элиты это отлично — собственную импотенцию управленческую можно списать на внешнюю конъюнктуру. Мы обосрались, но вроде это они все там, за рубежом, виноваты. Вот с такими кейсами мы 13 месяцев разбирались», — сказал Дегтярев.

По его словам, предыдущее руководство ОКР совершило грубую ошибку, не расширив штат юристов. В условиях санкций российская сторона, по мнению Дегтярева, не сформировала команду защиты.

Михаил Дегтярев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что сказал Дегтярев о МОК и санкциях в адрес российских спортсменов

В ноябре 2024-го Дегтярев заявил, что Россия начала сближаться с Международным олимпийским комитетом.

«Я считаю, что пора заканчивать обвинения и оскорбления, надо начать сближение нашего олимпийского комитета с МОК. Сегодня рекомендации допускать в нейтральном статусе незаконные с юридической точки зрения, но от того что мы сто раз скажем, как в анекдоте, „ежики и суслики“, ничего не изменится. Я юрист по второму образованию, меня окружают сильнейшие юристы, в ОКР мы тоже усилимся, дай бог, и будем двигаться», — сказал министр.

В марте Дегтярев поздравил уроженку Зимбабве Кирсти Ковентри с назначением на пост главы МОК. Он выразил надежду, что в эпоху нового лидера Россия сможет вернуться на олимпийский пьедестал. За неделю до избрания Ковентри Евросоюз снял санкции с Дегтярева.

В апреле министр заявил, что Россия может вернуть членство в МОК в течение двух-трех месяцев. По его словам, Москва планирует летом возобновить подачу заявок на проведение соревнований. Министр отмечал, что РФ усиливает контакты с международными федерациями.

Дегтярев осудил санкции в адрес российских и белорусских спортсменов. По его словам, попытка захватить чужое — это классическая формула, которую привыкли использовать на Западе.

«Это недобросовестная конкуренция, липовые медали, липовые чемпионы. Ну какие чемпионы могут быть в том же фигурном катании без россиян? Это же немыслимо. Как и в синхронном плавании, как и в других видах спорта. Поэтому в основе — попытка захватить чужое, то есть наше», — подчеркнул министр.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Почему Дегтярев призывает вернуть пиво на стадионы

Дегтярев выступил за возвращение пива на спортивные стадионы для выделения дополнительных денежных средств на развитие спорта и содержание объектов. По его словам, это важная часть культуры боления.

«Надо понимать, если человек хочет выпить, то он делает кассу близлежащему магазину и ларьку. Эту кассу из близлежащего магазина и ларька можно и нужно перенести на спортсооружения», — сказал Дегтярев.

Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года. Законопроект о возвращении напитка на стадионы в 2019 году внес первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он отмечал, что Министерство здравоохранения России не объясняет причину, по которой отказывает в принятии законопроекта. По мнению Свищева, почти все понимают необходимость этой меры, чтобы помочь клубам получить дополнительные средства на развитие инфраструктуры.

Как в Госдуме оценивают работу Дегтярева

С приходом Дегтярева на пост руководителя Минспорта и ОКР появилось много изменений в управлении, которые коснулись каждой федерации и регионального министерства, заявил Свищев в интервью NEWS.ru. Он выразил надежду, что новая команда добьется успеха, а российские спортсмены вернутся на международные турниры.

Дмитрий Свищев Фото: Pavel Kashaev/Global Look PressGlobal Look Press

«Зашла мощная команда. Для российского спорта и его устоявшихся укладов это новый метод управления. Много изменений в спорте. Это коснулось каждой федерации, каждого регионального министерства. Мы все надеемся, что новая команда Минспорта добьется успехов. Это однозначно отразится как на массовом, детском, так и на спорте высших достижений. Наиважнейшая задача — восстановить ОКР в своих правах, снять санкции, всевозможные запреты с наших спортсменов и федераций, вернуть спортсменов на международную арену, на чемпионаты мира и Олимпийские игры», — сказал Свищев.

Депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова в интервью NEWS.ru отметила, что Дегтярев сохранил заложенные Олегом Матыциным (экс-глава Минспорта РФ) тенденции.

«Стартовать на новой должности всегда непросто. Одно дело давать оценку, когда есть международные соревнования, но их сейчас практически нет. Какие-то моменты стали неожиданными, например объединение Минспорта и Олимпийского комитета России под одним руководством. Это новая форма, посмотрим, насколько она будет эффективной», — сказала Журова.

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