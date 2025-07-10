Отмена санкций, уход Винер, молчание Вяльбе: как Дегтярев изменил спорт РФ

Министру спорта и главе Олимпийского комитета РФ (ОКР) Михаилу Дегтяреву исполнилось 44 года. Как он реформирует российский спорт, почему критикует бывших чиновников, что говорит о Международном олимпийском комитете (МОК) и санкциях в адрес отечественных атлетов — в материале NEWS.ru.
Чем известен министр спорта России Дегтярев
Дегтярев родился в Куйбышеве (ныне Самара) в 1981 году. С 7 до 19 лет он занимался фехтованием. Дегтярев рассказывал, что стал пятым номером юниорской сборной России, но из-за аппендицита завершил спортивную карьеру. Он выступал на чемпионатах города и области, был призером всероссийских соревнований. В сезоне-2008/09 будущий министр выполнил норматив мастера спорта России.
В 2003-м Дегтярев вступил в партию «Единая Россия». 4 июля 2004 года он был избран депутатом Самарской городской думы от Октябрьского избирательного округа № 9. Дегтярев баллотировался в порядке самовыдвижения и получил на выборах более 33% голосов избирателей.
В 2005 году он вступил в ЛДПР и стал помощником депутата Госдумы Владимира Жириновского по работе в Самарской области. 8 октября 2006-го Дегтярев принимал участие в выборах мэра Самары от ЛДПР. Будущий министр занял восьмое место среди 18 кандидатов.
С 2011-го по 2020-й Дегтярев был депутатом Госдумы. В 2013 году ЛДПР выдвинула его на выборы мэра Москвы. По итогам голосования он получил 2,86% голосов и занял пятое место. В 2018 году Дегтярев вновь участвовал в выборах градоначальника и расположился на четвертой строчке.
С 2016-го по 2020-й он возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. За время работы в Госдуме Дегтярев поучаствовал в разработке 166 законопроектов, которые, в частности, были связаны с повышением ответственности за склонение к допингу и направлением части выручки букмекеров на развитие спорта.
20 июля 2020 года указом президента РФ Владимира Путина Дегтярева назначили врио губернатора Хабаровского края. Он сменил Сергея Фургала, снятого с должности в связи с утратой доверия главы государства.
19 сентября 2021 года Дегтярев одержал победу на досрочных выборах губернатора Хабаровского края с результатом 56,77% голосов.
11 мая 2024-го премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на пост руководителя Минспорта. Спустя три дня Путин подписал указ о его назначении на эту должность. С октября 2024-го Дегтярев также является главой ОКР.
Что изменилось в российском спорте при Дегтяреве
Вступив в должность, Дегтярев призвал привести в порядок учебные корпуса, спортивные объекты и общежития профильных вузов и училищ, а также утвердить статус тренера на государственном уровне. Еще одним важным направлением работы он назвал развитие сотрудничества с дружественными странами. По словам министра, государству важно поддержать участие российских спортсменов в международных состязаниях и развивать лиги.
«При этом зрелищность соревнований должна расти, это позволит вовлечь миллионы наших граждан в спортивную жизнь страны и в занятия спортом. Трансляции с российских чемпионатов в клубных турнирах должны звучать „из каждого утюга“ и быть на самом высоком уровне», — подчеркнул Дегтярев.
Министр также обратил внимание на деятельность частных организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги. По его словам, государству необходимо ввести лицензирование или аккредитацию работающих специалистов. Глава Минспорта также выступил за отмену взносов на соревнования для детей.
После назначения Дегтярева министром были объединены федерации спортивной и художественной гимнастики. Новую организацию возглавил глава РЖД Олег Белозеров. В состав одной структуры под руководством председателя комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по производству и рынку удобрений Дмитрия Мазепина вошли федерации по водным видам спорта.
Дегтярев объяснил эти решения необходимостью укрепления управленческой модели и соответствия международным стандартам. Министр также подписал приказ о восстановлении государственной аккредитации Федерации тяжелой атлетики России.
18 июня Совет Федерации одобрил закон о создании Российского спортивного фонда. Финансирование предусматривается за счет целевых отчислений от букмекеров, добровольных взносов, пожертвований и других законных источников. Деньги фонда будут получать спортивные федерации и профессиональные лиги. Эти средства будут направлены исключительно на развитие детско-юношеского, массового и адаптивного спорта.
Кто из спортивных руководителей лишился поста с приходом Дегтярева
Предшественник Дегтярева на посту главы ОКР Станислав Поздняков покинул должность 15 октября 2024 года. Он выступал против участия российских спортсменов под нейтральным флагом на Олимпиаде в Париже. Кроме того, чиновник назвал отечественных теннисистов командой иноагентов.
Дегтярев придерживается противоположной точки зрения. Он заявил, что российских атлетов нельзя считать предателями и иноагентами из-за того, что они выступают в нейтральном статусе. Дегтярев пообещал поддерживать спортсменов в любой ситуации.
1 октября 2024 года Ирина Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, который занимала 16 лет. В декабре тренер заявила в интервью YouTube-каналу «Респиратор Бабушкина», что никогда не сравнивала отечественных олимпийцев, выступавших на Играх в нейтральном статусе, с командой бомжей.
«Это неправда. Я просто повторила то, что сказала мэр города Парижа. Она сказала, что они должны выступать как люди без родины, как люди-беженцы. А уже перефразировали наши прекрасные журналисты на слово "бомжи», — сказала Винер.
Экс-президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников выступал против участия пловцов на Олимпиаде без флага и гимна России. Спортсмены в полном составе не поехали в Париж. Однако в декабре после смены руководителя федерации российские пловцы приняли участие в нейтральном статусе на чемпионате мира в Будапеште. Спортсменам удалось побить мировой рекорд в комбинированной эстафете 4×100 метров, а Мирон Лифинцев завоевал пять золотых медалей. Сальников похвалил пловцов за высокие результаты на мировом первенстве.
В сентябре прошлого года президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила в интервью NEWS.ru, что «если бы мы кинули бомбу на Лондон», то Россию вернули бы на международные турниры. После смены руководства российского спорта она больше не делала подобных заявлений.
«Она (Вяльбе. — NEWS.ru) скорректировала свою линию поведения. Это говорит о том, что она прислушивается к позиции министра, президента Олимпийского комитета России. Любые заявления конфронтационного характера от спортивных функционеров делу не помогают», — говорил Дегтярев.
Как Дегтярев раскритиковал спортивных чиновников
Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Дегтярев заявил, что бывшие спортивные чиновники прикрывались международными санкциями и списывали на них собственные ошибки. По его словам, ограничения в адрес российских спортсменов стали для них отличным оправданием.
«Для старой спортивной управленческой элиты это отлично — собственную импотенцию управленческую можно списать на внешнюю конъюнктуру. Мы обосрались, но вроде это они все там, за рубежом, виноваты. Вот с такими кейсами мы 13 месяцев разбирались», — сказал Дегтярев.
По его словам, предыдущее руководство ОКР совершило грубую ошибку, не расширив штат юристов. В условиях санкций российская сторона, по мнению Дегтярева, не сформировала команду защиты.
Что сказал Дегтярев о МОК и санкциях в адрес российских спортсменов
В ноябре 2024-го Дегтярев заявил, что Россия начала сближаться с Международным олимпийским комитетом.
«Я считаю, что пора заканчивать обвинения и оскорбления, надо начать сближение нашего олимпийского комитета с МОК. Сегодня рекомендации допускать в нейтральном статусе незаконные с юридической точки зрения, но от того что мы сто раз скажем, как в анекдоте, „ежики и суслики“, ничего не изменится. Я юрист по второму образованию, меня окружают сильнейшие юристы, в ОКР мы тоже усилимся, дай бог, и будем двигаться», — сказал министр.
В марте Дегтярев поздравил уроженку Зимбабве Кирсти Ковентри с назначением на пост главы МОК. Он выразил надежду, что в эпоху нового лидера Россия сможет вернуться на олимпийский пьедестал. За неделю до избрания Ковентри Евросоюз снял санкции с Дегтярева.
В апреле министр заявил, что Россия может вернуть членство в МОК в течение двух-трех месяцев. По его словам, Москва планирует летом возобновить подачу заявок на проведение соревнований. Министр отмечал, что РФ усиливает контакты с международными федерациями.
Дегтярев осудил санкции в адрес российских и белорусских спортсменов. По его словам, попытка захватить чужое — это классическая формула, которую привыкли использовать на Западе.
«Это недобросовестная конкуренция, липовые медали, липовые чемпионы. Ну какие чемпионы могут быть в том же фигурном катании без россиян? Это же немыслимо. Как и в синхронном плавании, как и в других видах спорта. Поэтому в основе — попытка захватить чужое, то есть наше», — подчеркнул министр.
Почему Дегтярев призывает вернуть пиво на стадионы
Дегтярев выступил за возвращение пива на спортивные стадионы для выделения дополнительных денежных средств на развитие спорта и содержание объектов. По его словам, это важная часть культуры боления.
«Надо понимать, если человек хочет выпить, то он делает кассу близлежащему магазину и ларьку. Эту кассу из близлежащего магазина и ларька можно и нужно перенести на спортсооружения», — сказал Дегтярев.
Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года. Законопроект о возвращении напитка на стадионы в 2019 году внес первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он отмечал, что Министерство здравоохранения России не объясняет причину, по которой отказывает в принятии законопроекта. По мнению Свищева, почти все понимают необходимость этой меры, чтобы помочь клубам получить дополнительные средства на развитие инфраструктуры.
Как в Госдуме оценивают работу Дегтярева
С приходом Дегтярева на пост руководителя Минспорта и ОКР появилось много изменений в управлении, которые коснулись каждой федерации и регионального министерства, заявил Свищев в интервью NEWS.ru. Он выразил надежду, что новая команда добьется успеха, а российские спортсмены вернутся на международные турниры.
«Зашла мощная команда. Для российского спорта и его устоявшихся укладов это новый метод управления. Много изменений в спорте. Это коснулось каждой федерации, каждого регионального министерства. Мы все надеемся, что новая команда Минспорта добьется успехов. Это однозначно отразится как на массовом, детском, так и на спорте высших достижений. Наиважнейшая задача — восстановить ОКР в своих правах, снять санкции, всевозможные запреты с наших спортсменов и федераций, вернуть спортсменов на международную арену, на чемпионаты мира и Олимпийские игры», — сказал Свищев.
Депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова в интервью NEWS.ru отметила, что Дегтярев сохранил заложенные Олегом Матыциным (экс-глава Минспорта РФ) тенденции.
«Стартовать на новой должности всегда непросто. Одно дело давать оценку, когда есть международные соревнования, но их сейчас практически нет. Какие-то моменты стали неожиданными, например объединение Минспорта и Олимпийского комитета России под одним руководством. Это новая форма, посмотрим, насколько она будет эффективной», — сказала Журова.
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