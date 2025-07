Связь с мафией, роман с Буре, инвалидное кресло: что скрывает Курникова

Анна Курникова — одна из самых известных российских спортсменок в мире. После завершения карьеры звезда большого тенниса работала моделью и встречалась с известными хоккеистами. Как началась история любви Курниковой с испанским певцом Энрике Иглесиасом, узаконили ли они отношения и почему спортсменка появилась на публике в инвалидном кресле — в материале NEWS.ru.

Чем известна теннисистка Анна Курникова

Анна родилась 7 июня 1984 года в Москве. Ее отец Сергей Курников был чемпионом России по греко-римской борьбе, преподавал в академии физкультуры, а мать Алла работала тренером по большому теннису. В детстве Курникова часто болела гриппом и простудой, поэтому родители девочки хотели, чтобы она занималась спортом для поддержания здоровья. Анна ходила в секции плавания и фигурного катания, но в итоге выбрала теннис.

Курникова отличалась хорошей координацией и реакцией. В 10 лет Анна получила стипендию теннисной академии Ника Боллетьери в США.

В 1995 году Курникова сыграла за сборную России на Кубке Федерации. Анна стала самой юной участницей Олимпиады-1996 в Атланте из России. На тот момент ей было 15 лет и 47 дней. Женская теннисная ассоциация (WTA) признала россиянку новичком сезона.

В 16 лет Анна дошла до полуфинала Уимблдона и уступила будущей чемпионке и партнерше по парному разряду Мартине Хингис. В начале 2000-х Курникова находилась в десятке лучших теннисисток мира. При этом Анна не смогла завоевать ни одного титула в одиночном разряде на уровне WTA.

Однако россиянка построила успешную карьеру в паре с Хингис. Они по два раза побеждали на Открытом чемпионате Австралии (1999, 2002) и в итоговом турнире WTA (1999, 2000). Вместе теннисистки завоевали 16 титулов. Курникова стала единственной россиянкой в статусе первой ракетки мира в парном разряде. В 2003 году Анна завершила карьеру из-за травм.

Анна Курникова Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Чем занималась Курникова после ухода из тенниса

На момент завершения профессиональной карьеры доход россиянки оценивался в $50 млн. Часть суммы спортсменка вложила в недвижимость. В 2000 году Курникова заняла 58-ю строчку в списке знаменитостей журнала Forbes.

Она также стала звездой мирового шоу-бизнеса. В 2000-х Анна начала делать первые шаги в модельной и актерской сфере. Курникова сыграла эпизодическую роль в фильме «Я, снова я и Ирен», ее партнерами по съемочной площадке были актеры Джим Керри и Рене Зеллвегер.

В 2002 году Анна заняла первую строчку рейтинга топ-100 самых сексуальных женщин современности издания FHM. Фотографии Курниковой появлялись на обложках глянцевых журналов. Анна была лицом нижнего белья, часов «Омега», ракеток «Йонекс», видеоигр и мобильных телефонов «Пегасо». Доходы от рекламы значительно превышали гонорары от участия в турнирах. Издание The Mirror подсчитало, что заработок россиянки в начале нулевых составлял порядка $225 тысяч в неделю. Также Курникова принимала участие в выставочных и благотворительных турнирах.

Как теннисистку Курникову обвинили в связях с мафией

В 2003 году британское издание News of the World опубликовало статью о якобы имеющихся связях Курниковой с криминальным авторитетом Яковом Гофманом. Журналисты сообщили, что именно благодаря его деньгам Анну узнали во всем мире. По данным СМИ, Гофман вложил в российскую теннисистку около $500 тысяч. Он покупал Курниковой ракетки, оплачивал обучение и проживание в американской академии. Мужчину прозвали «крестным отцом» теннисистки.

По данным News of the World, в середине 1990-х Гофман был главой группировки в Москве, которая занималась рэкетом и похищала людей с целью выкупа. В конце 1990-х его обнаружили мертвым на одной из улиц российской столицы. По информации News of the World, с 1986 по 1994 год у матери теннисистки Аллы были отношения с Гофманом. Как сообщало британское медиа, они должны были пожениться в 1992-м. Когда Курниковы перебрались в США, отношения матери с Гофманом прервались. Позднее во Флориду приехал отец Анны. Где он был в момент романа Аллы Курниковой с криминальным авторитетом, издание не сообщило.

Друг Гофмана тренер по теннису Игорь Татеосов дал интервью News of the World и подтвердил, что у матери Курниковой был роман со скандальным бизнесменом.

«Если бы не Гофман, то никто и никогда не узнал бы об Анне Курниковой. Когда она была маленькой, он платил абсолютно за все, включая поездку в США. Он был очень влюблен в Аллу, ради которой даже бросил жену. Яков сильно страдал, когда Курниковы перебрались в США и их общение прекратилось», — заявил Татеосов.

Журналисты также рассказывали, как однажды Алла Курникова приехала с дочерью на турнир в Москву. По версии издания, Гофман подкараулил маму теннисистки, упал на колени и умолял вернуться к нему. Курниковы вызвали сотрудников службы безопасности, которые проводили мужчину за пределы спорткомплекса.

Анна Курникова Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Что известно о романе Курниковой с хоккеистом Федоровым

Курникова состояла в отношениях с экс-хоккеистом Сергеем Федоровым. Он играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клуб «Детройт Ред Уингз». Федоров познакомился с Курниковой на вечеринке в 1996 году. Хоккеисту на тот момент было 26, а теннисистка была на 10 лет моложе. Американские папарацци постоянно следили за русской парой. Анна и Сергей появлялись на обложках газет и журналов.

В 2001 году британская газета The Sun сообщила о свадьбе Курниковой и Федорова. Отец теннисистки опроверг эту информацию. В тот момент в отношения пары вмешался хоккеист Павел Буре, который жил недалеко от Курниковой и был хорошо с ней знаком. В СМИ появлялись их совместные фотографии.

Федоров не верил в роман Курниковой с Буре. Он решил бороться за теннисистку, покинул расположение «Детройта» и приехал делать девушке предложение. Западные таблоиды утверждали, что Сергей и Анна сыграли свадьбу в Москве в обстановке строгой секретности. В 2003 году он подтвердил, что был женат на Курниковой, но они быстро развелись.

Как начался роман Курниковой и Энрике Иглесиаса

В 2001 году Курникова получила травму и долго восстанавливалась. У теннисистки было много свободного времени, и она согласилась сняться в клипе Энрике Иглесиаса на песню Escape («Побег». — NEWS.ru). Испанский музыкант с первого взгляда влюбился в русскую девушку.

Курникова прибыла на съемочную площадку с распущенными волосами и в топе без бюстгальтера. Иглесиас поздоровался с девушкой, а потом сказал режиссеру, что не удастся снять сцену с поцелуем из-за герпеса на ее губе. Ассистентка сказала об этом Курниковой, у которой едва не случилась истерика. Она смотрела в зеркало и не видела никаких проблем в своей внешности. Анна думала уйти со съемочной площадки и «послать наглеца».

Продюсер Иглесиаса волновался, что теннисистка разорвет контракт и потребует неустойку, но певец стоял на своем.

Энрике Иглесиас Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

«Она не уйдет. Если будет нужно, я попрошу прощения. Как я могу упустить возможность поцеловать такую прекрасную девушку?» — сказал Иглесиас.

Сцену с поцелуем в автомобиле все-таки сняли. Курникова узнала, что Иглесиас сильно переживал за этот эпизод. Как заявила тогда Анна, ей не нравилось, как выставлен свет. Теннисистка сказала, что ее кожа выглядела неестественно бледной в кадре, но на самом деле, по ее словам, хотела проверить, умеет ли Иглесиас целоваться. Клип на песню Escape получился успешным. На сегодняшний момент у него 168 млн просмотров на YouTube.

Иглесиаса и Курникову стали чаще видеть на совместных мероприятиях, несмотря на отношения спортсменки с Федоровым. Курникова опровергала брак с хоккеистом.

Сейчас у Энрике и Анны трое общих детей — близнецы, родившиеся в 2017 году, и дочь Мария, появившаяся на свет 30 января 2020-го. Долгое время Иглесиас не делал Курниковой предложение. Певец и экс-теннисистка заявляли, что счастливы в отношениях. В 2023 году брат музыканта Хулио Иглесиас заявил, что Энрике и Анна тайно поженились спустя 22 года совместной жизни.

Звездная пара живет в Майами, в двухэтажной вилле, которую они купили в 2013 году за $26 млн. По соседству с ними расположены дома отца Энрике Хулио Иглесиаса, голливудского актера Мэтта Дэймона, певца Рики Мартина и певицы Шер. Певец и экс-теннисистка редко рассказывают о личной жизни и почти не посещают светские мероприятия. Периодически они выкладывают фотографии с детьми в социальных сетях.

Почему Курникова появилась на публике в инвалидном кресле

В конце января Курникова впервые за два года появилась на публике. У торгового центра «Бэл-Харбор» в Майами девушка находилась в инвалидном кресле с ортопедическим ботинком на правой ноге. Курникову сопровождали две дочери и несколько друзей.

По информации издания RadarOnline, Курникова оказалась в инвалидном кресле из-за хронических болей, полученных после травмы спины. The Sun предположил, что ортопедический ботинок на ноге свидетельствует о недавнем переломе. Сама Курникова не комментировала свое состояние. Летом экс-теннисистку заметили в продуктовом магазине уже без инвалидной коляски.

