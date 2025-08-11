Легенда тенниса обнажил одну из самых главных проблем спортсменов

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Современные спортсмены регулярно сталкиваются с психологическими трудностями, заявил в интервью «Чемпионату» известный российский теннисист Евгений Кафельников. По его словам, подобные проблемы существовали всегда, но в настоящее время они стали более заметными из-за активного обсуждения в интернете и социальных сетях.

Проблемы такого рода всегда были, у всех были психологические спады, психологические срывы. Столько было примеров, что мама не горюй, просто это никто не афишировал, нигде это не упоминается, — сказал спортсмен.

Ранее бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева дала рекомендации людям, болезненно воспринимающим критику. Специалист посоветовала в таких ситуациях задавать уточняющие вопросы, что позволяет избежать чувства обесценивания и создать возможности для развития. Она пояснила, что многие ошибочно принимают профессиональную оценку за личное отношение, что вызывает болезненную реакцию.

До этого нейропсихолог Лев Малазония рассказал о способах противостояния пассивной агрессии. Эксперт рекомендовал вести прямой и открытый диалог, поскольку подавленные эмоции со временем все равно проявляются. Он предложил четко формулировать обратную связь, концентрируясь на конкретных действиях, а не на личности собеседника.

