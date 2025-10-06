Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 14:17

Россию захлестнула эпидемия цифровых двойников

Количество дипфейков в России за сентябрь достигло исторического максимума

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России зафиксирован исторический максимум количества дипфейков — 65 уникальных видео, сообщает организация «Диалог Регионы». По ее данным, это число составляет более 70% от количества дипфейков за весь 2024 год. Основное количество роликов с использованием такой технологии создается при помощи LipSync, передает ТАСС.

Взрывной рост числа дипфейков в Рунете фиксируется с апреля, и эта динамика сохраняется. Только за август выявлено 77% от общего количества дипфейков за весь 2024 год — 63 дипфейка. В сентябре выявлено 65 уникальных дипфейков, что стало историческим максимумом. Это говорит о том, что можно ожидать дальнейшего роста числа таких видео, — говорится в сообщении.

По данным исследования, за первые девять месяцев 2025 года было обнаружено 342 уникальных дипфейка, что в 4,1 раза превышает показатель за весь предыдущий год, когда выявили 84 случая глубокой подделки. По прогнозам, к концу 2025 года количество дипфейков в пять раз превысит показатели прошлого года.

Ранее стало известно, что лишь 52% россиян знают о существовании дипфейков. В то же время 48% опрошенных никогда не сталкивались с этим понятием. При этом проблема уже стала реальной: почти каждый третий сотрудник крупных компаний сообщил о мошеннических атаках с применением этой технологии.

Россия
мошенники
дипфейки
рост
обман
