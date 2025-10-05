Клуб «Валдай»
Аналитики выяснили, сколько россиян попадались на дипфейки

«МТС Линк»: 48% опрошенных россиян никогда не слышали о дипфейках

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лишь половина россиян (52%) знает о существовании дипфейков, выяснили аналитики «МТС Линк». В то же время 48% опрошенных никогда не сталкивались с этим понятием. При этом проблема уже стала реальной: почти каждый третий сотрудник крупных компаний сообщил о мошеннических атаках с применением этой технологии, сообщает РИА Новости.

В большинстве случаев россияне видят дипфейки в развлекательном контенте (64%) или в рекламе (27%). Однако значительная часть аудитории столкнулась с более опасными проявлениями — социальной инженерией. В 19% случаев злоумышленники с помощью дипфейков выдавали себя за друзей или родственников жертв, а в 18% — имитировали голос или внешность их руководителей и коллег.

Наиболее уязвимым перед атаками, в которых мошенники притворяются коллегами, оказался средний бизнес. В сегментах малого и крупного бизнеса подобные инциденты фиксируются несколько реже, а в микробизнесе их не отмечалось вовсе. По словам экспертов, излюбленными каналами для мошенников, использующих дипфейки, стали мессенджеры Telegram и WhatsApp.

Ранее первый сенатор Артем Шейкин предложил обязать социальные сети оперативно удалять дипфейки. По его мнению, также важно ввести обязательную маркировку контента в сфере медиа, рекламе и соцсетях. Он также призвал стимулировать разработку и внедрение механизмов по распознаванию дипфейков.

