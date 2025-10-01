Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 12:40

В Совфеде придумали, как победить в борьбе с дипфейками

Сенатор Шейкин призвал обязать соцсети оперативно удалять дипфейки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин в беседе с «Парламентской газетой» предложил обязать социальные сети оперативно удалять дипфейки. По его мнению, также важно ввести обязательную маркировку контента в сфере медиа, рекламе и соцсетях.

Если вы встречаете видеоролик или аудиозапись, в отношении которых у вас есть подозрения, что это продукт ИИ, но они не имеют пометки, это должно быть поводом [чтобы] насторожиться, а также отправить жалобу оператору платформы. Неправомерный контент должен оперативно удаляться, — отметил Шейкин.

Он также призвал стимулировать разработку и внедрение механизмов по распознаванию дипфейков. По его мнению, необходимо активнее оповещать людей об опасных технологиях и привлекать к этой информационной кампании популярных блогеров.

В МИД России ранее предупредили, что в казахстанских онлайн-сообществах появился дипфейк, смонтированный с использованием кадров интервью официального представителя ведомства Марии Захаровой. По словам российских дипломатов, за подобными провокациями стоят украинские спецслужбы.

