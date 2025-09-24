Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 06:53

МИД России предупредил о появлении дипфейка с участием Захаровой

МИД России: видео с комментарием Захаровой встречи Токаева является дипфейком

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

В казахстанских онлайн-сообществах появился дипфейк, смонтированный с использованием кадров интервью официального представителя МИД России Марии Захаровой, сообщила пресс-служба ведомства. Российские дипломаты подчеркнули, что за подобным провокациями стоят украинские спецслужбы.

На видео была наложена сгенерированная нейросетью мимика и голос Захаровой. Якобы она комментировала встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на полях 80-сессии Генассамблеи ООН.

За основу было взято интервью дипломата изданию «Комсомольская правда» на полях ПМЭФ-2025 от 21 июня 2025 года. Вероятно, дипфейк был создан, чтобы вызвать эмоциональный отклик зрителей и вбить клин между Россией и Казахстаном, отметили в МИД.

Это грубая и циничная фальшивка <…>, вброшенная в казахстанское цифровое поле, — говорится в публикации российского ведомства.

Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявляла, что видео о том, что спецподразделение «Ахмат» якобы охраняет «особо опасные» избирательные участки в Курской области, является дипфейком. По ее словам, властями делается все, чтобы в регионе не было проблем на пунктах для волеизъявления.

