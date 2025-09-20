Теннисист Медведев одержал первую победу с июля Медведев обыграл американца Басаваредди на турнире в Ханчжоу

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Нишеша Басаваредди во втором круге турнира категории ATP 250 в китайском Ханчжоу, сообщается на официальном сайте турнира. Призовой фонд соревнований превышает $1 млн (83 млн рублей).

Встреча продлилась 76 минут. Она принесла россиянину победу со счетом 6:2, 6:3. Медведеву удалось пробиться в четвертьфинал соревнований. Его соперником станет победитель противостояния между китайским спортсменом У Ибином и американцем Себастьяном Кордой.

В последний раз россиянин одерживал победу 30 июля на турнире в Торонто. Тогда во втором круге он оказался сильнее представителя Чехии Далибора Сврчина.

Ранее психолог Франциска Дозе эмоциональность Медведева на корте связала с давлением публики. По ее словам, зрители не сталкиваются с тем, что переживают спортсмены, за действиями которых следят тысячи зрителей. Психолог также отметила, что у спортсменов развито «мощное чутье», позволяющее им подмечать детали и оборачивать ситуацию в свою пользу.