Россиянку не отобрали на Итоговый турнир WTA по теннису в Японии

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться на престижный Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), говорится на сайте объединения. Последнюю «путевку» на соревнование завоевала представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Рыбакина, которая последней имела шансы обойти Андрееву в чемпионской гонке, гарантировала себе участие в финальном турнире благодаря выходу в полуфинал соревнований в Токио. В четвертьфинале она одержала победу над канадской теннисисткой Викторией Мбоко со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

После успешного выступления в Токио Рыбакина набрала 4350 очков в текущем сезоне. Андреева, завершившая 2025 год с 4319 очками, заняла девятое место в чемпионской гонке, что автоматически делает ее первой запасной на случай отказа одной из участниц турнира или получения ею травмы.

Ранее Андреева прошла в четвертый круг соревнований WTA в Пекине. В матче третьего круга в конце сентября она победила на корте испанскую спортсменку Джессику Боусас Манейро. Тогда Андреева участвовала в турнире под четвертым номером посева.