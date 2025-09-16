Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 08:43

Психолог нашла истинную причину эмоциональности Медведева на турнирах

Психолог Дозе связала эмоциональность Медведева с давлением социальных сетей

Даниил Медведев Даниил Медведев Фото: David Inderlied/dpa/Global Look Press

Эмоциональность российского теннисиста Даниила Медведева во время турниров обусловлена давлением со стороны публики, такое мнение в интервью Tennis Majors высказала психолог Франциска Дозе. Она отметила, что зрители не сталкиваются с тем, через что приходится проходить спортсменам.

Одно из главных отличий [зрителей от спортсменов] заключается в том, что их не снимают на глазах у тысяч зрителей и что они не будут мгновенно опубликованы в социальных сетях, — объяснила Дозе.

Кроме того, продолжила психолог, спортсмены имеют «мощное чутье». Оно позволяет им лучше подмечать происходящее и поворачивать ситуацию в свою пользу.

Ранее Медведев на эмоциях разбил ракетку после поражения в первом круге US Open от француза Бенджамина Бонзи. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4. Бонзи мог завершить встречу еще в третьем сете, но не подал на матч.

Позднее теннисист Андрей Рублев выразил готовность поддержать Медведева после скандала в первом круге US Open 2025. По его словам, окончательное решение остается за самим спортсменом.

