27 августа 2025 в 09:48

Рублев предложил Медведеву поддержку после скандала на US Open

Андрей Рублев Андрей Рублев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев выразил готовность поддержать Даниила Медведева после скандала в первом круге US Open-2025, сообщает Reuters. По его словам, окончательное решение остается за самим спортсменом.

Если он захочет измениться и ему понадобится помощь, у него есть я, множество других друзей и родственников, которые ему помогут, — сказал Рублев.

Ранее Медведев на эмоциях разбил ракетку после поражения в первом круге US Open от француза Бенджамина Бонзи. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4. Бонзи мог завершить встречу еще в третьем сете, но не подал на матч.

В 2025 году ему удалось выиграть всего один матч на турнирах «Большого шлема»: на Australian Open он в пяти партиях одолел 418-ю ракетку мира Касидита Самрея из Таиланда. На «Ролан Гаррос» Медведев в первом круге проиграл британцу Кэмерону Норри (2:3), а на «Уимблдоне» — также Бонзи (1:3).

Чемпион двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в беседе с NEWS.ru заявил, что причина неудач Медведева кроется в слабой физической форме и плотности ударов. По его словам, у россиянина есть ментальные проблемы.

